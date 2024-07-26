Попробуйте французский жюльен с курицей и грибами — сочетание вкусов, перед которым невозможно устоять

Жюльен — это французское блюдо, представляющее собой запечённую смесь различных ингредиентов под сырным соусом. Его отличает богатый, насыщенный вкус, нежная текстура и ароматное оформление. Сегодня мы поделимся рецептом классического жюльена с курицей и грибами — одним из самых популярных вариантов этого блюда.
Фото: food4all.ru by Mariya Voronina, CC BY 4.0
Ингредиенты:
500 г куриного филе, нарезанного кубиками;
300 г шампиньонов, нарезанных;
1 луковица, мелко нарезанная;
2 зубчика чеснока, измельченных;
2 ст. л. сливочного масла;
2 ст. л. муки;
200 мл горячего молока;
100 г твердого сыра, тертого;
соль, перец, зелень по вкусу.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180°C. В сковороде на сливочном масле обжарьте курицу до золотистой корочки. Добавьте грибы и жарьте до их мягкости.
Затем добавьте лук и чеснок, готовьте еще 2-3 минуты, пока овощи не станут прозрачными.
Посыпьте овощи и мясо мукой, перемешайте и готовьте 1 минуту, чтобы мука не была сырой.
Понемногу вливая горячее молоко, замесите плотный соус. Доведите до кипения, варите 2-3 минуты, пока соус не загустеет.
Снимите сковороду с огня, посолите, поперчите и добавьте половину тертого сыра. Перемешайте все ингредиенты.
Переложите получившуюся массу в жаропрочную форму или индивидуальные порционные горшочки. Сверху посыпьте оставшимся сыром.
Отправьте форму в разогретую духовку и запекайте 20-25 минут, пока сыр не расплавится и не зарумянится.
Готовый жюльен подавайте горячим, украсив свежей зеленью. Он отлично сочетается с ломтиками хрустящего багета.
Жюльен с курицей и грибами получается очень сытным, ароматным и невероятно вкусным. Нежная, сливочная текстура с хрустящей сырной корочкой просто тает во рту. Это идеальное блюдо для праздничного стола или семейного ужина. Приготовьте его обязательно — вы и ваши близкие оценят это блюдо по достоинству!