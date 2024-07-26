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Попробуйте французский жюльен с курицей и грибами — сочетание вкусов, перед которым невозможно устоять

Как приготовить потрясающий жюльен с курицей и грибами

2:18
Еда

Жюльен — это французское блюдо, представляющее собой запечённую смесь различных ингредиентов под сырным соусом. Его отличает богатый, насыщенный вкус, нежная текстура и ароматное оформление. Сегодня мы поделимся рецептом классического жюльена с курицей и грибами — одним из самых популярных вариантов этого блюда.

Как приготовить потрясающий жюльен с курицей и грибами
Фото: food4all.ru by Mariya Voronina, CC BY 4.0

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе, нарезанного кубиками;
  • 300 г шампиньонов, нарезанных;
  • 1 луковица, мелко нарезанная;
  • 2 зубчика чеснока, измельченных;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • 2 ст. л. муки;
  • 200 мл горячего молока;
  • 100 г твердого сыра, тертого;
  • соль, перец, зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C. В сковороде на сливочном масле обжарьте курицу до золотистой корочки. Добавьте грибы и жарьте до их мягкости.
  2. Затем добавьте лук и чеснок, готовьте еще 2-3 минуты, пока овощи не станут прозрачными.
  3. Посыпьте овощи и мясо мукой, перемешайте и готовьте 1 минуту, чтобы мука не была сырой.
  4. Понемногу вливая горячее молоко, замесите плотный соус. Доведите до кипения, варите 2-3 минуты, пока соус не загустеет.
  5. Снимите сковороду с огня, посолите, поперчите и добавьте половину тертого сыра. Перемешайте все ингредиенты.
  6. Переложите получившуюся массу в жаропрочную форму или индивидуальные порционные горшочки. Сверху посыпьте оставшимся сыром.
  7. Отправьте форму в разогретую духовку и запекайте 20-25 минут, пока сыр не расплавится и не зарумянится.
  8. Готовый жюльен подавайте горячим, украсив свежей зеленью. Он отлично сочетается с ломтиками хрустящего багета.

Жюльен с курицей и грибами получается очень сытным, ароматным и невероятно вкусным. Нежная, сливочная текстура с хрустящей сырной корочкой просто тает во рту. Это идеальное блюдо для праздничного стола или семейного ужина. Приготовьте его обязательно — вы и ваши близкие оценят это блюдо по достоинству!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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