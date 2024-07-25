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Нежные и сытные ленивые голубцы: рецепт идеального блюда при минимуме усилий

Ленивые голубцы — идеальное решение для тех, кто не любит возиться на кухне

2:10
Еда

Голубцы традиционно считаются довольно трудоёмким блюдом, ведь процесс их приготовления включает несколько этапов: от варки риса и мяса, до формирования и нафаршировки отдельных голубцов. Но существует более простой вариант — ленивые голубцы. Этот рецепт позволяет получить все вкусовые преимущества классических голубцов.

Ленивые голубцы — идеальное решение для тех, кто не любит возиться на кухне
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 500 г фарша (говядина и свинина);
  • 1 кг капусты, нашинкованной;
  • 1 луковица, мелко нарезанная;
  • 2 моркови, натертые на крупной тёрке;
  • 1 стакан риса;
  • 2 ст. л. томатной пасты;
  • 2 зубчика чеснока, измельчённые;
  • соль и перец по вкусу.

Для подливы:

  • 2 ст. л. томатной пасты;
  • 1 стакан воды;
  • соль, сахар, специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Сварите рис по инструкции на упаковке и дайте ему остыть.
  2. В большой сковороде обжарьте фарш с луком до готовности. Добавьте морковь и потушите 5 минут.
  3. Переложите фарш в глубокую кастрюлю или жаропрочную форму. Добавьте к нему отварной рис, нашинкованную капусту, томатную пасту, чеснок, соль и перец. Перемешайте все ингредиенты.
  4. Для подливы в отдельной емкости смешайте томатную пасту, воду, соль, сахар и специи по вкусу. Полейте этой подливой начинку в форме.
  5. Накройте кастрюлю или форму крышкой и поместите в разогретую до 180°С духовку на 40-45 минут. Периодически перемешивайте.
  6. Когда капуста станет мягкой, а подлива загустеет, ленивые голубцы готовы. Перед подачей дайте блюду немного остыть.

Ленивые голубцы получаются очень вкусными, сытными и ароматными. Подавайте их со сметаной, зеленью или другими любимыми соусами. Это прекрасный вариант быстрого, но очень аппетитного обеда или ужина. Попробуйте приготовить их сами — уверены, вам и вашим близким они обязательно понравятся!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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