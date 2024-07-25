Нежные и сытные ленивые голубцы: рецепт идеального блюда при минимуме усилий

Ленивые голубцы — идеальное решение для тех, кто не любит возиться на кухне

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Голубцы традиционно считаются довольно трудоёмким блюдом, ведь процесс их приготовления включает несколько этапов: от варки риса и мяса, до формирования и нафаршировки отдельных голубцов. Но существует более простой вариант — ленивые голубцы. Этот рецепт позволяет получить все вкусовые преимущества классических голубцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

500 г фарша (говядина и свинина);

1 кг капусты, нашинкованной;

1 луковица, мелко нарезанная;

2 моркови, натертые на крупной тёрке;

1 стакан риса;

2 ст. л. томатной пасты;

2 зубчика чеснока, измельчённые;

соль и перец по вкусу.

Для подливы:

2 ст. л. томатной пасты;

1 стакан воды;

соль, сахар, специи по вкусу.

Приготовление:

Сварите рис по инструкции на упаковке и дайте ему остыть. В большой сковороде обжарьте фарш с луком до готовности. Добавьте морковь и потушите 5 минут. Переложите фарш в глубокую кастрюлю или жаропрочную форму. Добавьте к нему отварной рис, нашинкованную капусту, томатную пасту, чеснок, соль и перец. Перемешайте все ингредиенты. Для подливы в отдельной емкости смешайте томатную пасту, воду, соль, сахар и специи по вкусу. Полейте этой подливой начинку в форме. Накройте кастрюлю или форму крышкой и поместите в разогретую до 180°С духовку на 40-45 минут. Периодически перемешивайте. Когда капуста станет мягкой, а подлива загустеет, ленивые голубцы готовы. Перед подачей дайте блюду немного остыть.

Ленивые голубцы получаются очень вкусными, сытными и ароматными. Подавайте их со сметаной, зеленью или другими любимыми соусами. Это прекрасный вариант быстрого, но очень аппетитного обеда или ужина. Попробуйте приготовить их сами — уверены, вам и вашим близким они обязательно понравятся!