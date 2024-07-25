Нежные и сытные ленивые голубцы: рецепт идеального блюда при минимуме усилий

Голубцы традиционно считаются довольно трудоёмким блюдом, ведь процесс их приготовления включает несколько этапов: от варки риса и мяса, до формирования и нафаршировки отдельных голубцов. Но существует более простой вариант — ленивые голубцы. Этот рецепт позволяет получить все вкусовые преимущества классических голубцов.
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
500 г фарша (говядина и свинина);
1 кг капусты, нашинкованной;
1 луковица, мелко нарезанная;
2 моркови, натертые на крупной тёрке;
1 стакан риса;
2 ст. л. томатной пасты;
2 зубчика чеснока, измельчённые;
соль и перец по вкусу.
Для подливы:
2 ст. л. томатной пасты;
1 стакан воды;
соль, сахар, специи по вкусу.
Приготовление:
Сварите рис по инструкции на упаковке и дайте ему остыть.
В большой сковороде обжарьте фарш с луком до готовности. Добавьте морковь и потушите 5 минут.
Переложите фарш в глубокую кастрюлю или жаропрочную форму. Добавьте к нему отварной рис, нашинкованную капусту, томатную пасту, чеснок, соль и перец. Перемешайте все ингредиенты.
Для подливы в отдельной емкости смешайте томатную пасту, воду, соль, сахар и специи по вкусу. Полейте этой подливой начинку в форме.
Накройте кастрюлю или форму крышкой и поместите в разогретую до 180°С духовку на 40-45 минут. Периодически перемешивайте.
Когда капуста станет мягкой, а подлива загустеет, ленивые голубцы готовы. Перед подачей дайте блюду немного остыть.
Ленивые голубцы получаются очень вкусными, сытными и ароматными. Подавайте их со сметаной, зеленью или другими любимыми соусами. Это прекрасный вариант быстрого, но очень аппетитного обеда или ужина. Попробуйте приготовить их сами — уверены, вам и вашим близким они обязательно понравятся!