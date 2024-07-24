Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Внучка певца Иосифа Кобзона выходит замуж за израильтянина
К каким проблемам может привести сильное хлопанье дверью авто
Творожные шарики: очень вкусные и простые в приготовлении
Подкормка кабачков чаем эффективна для увеличения урожая
Сценарист "Вечернего Урганта" заявил об отсутствии работы в Израиле
Почему следует избегать горячей воды при мытье рук: красота кожи рук
Блогерше Елене Блиновской продлили арест до 19 августа
Площадь Европы в Москве переименована в площадь Евразии
Профессор Евстафьев объяснил недавнюю речь посла Украины в Британии Залужного
Лёгкий десерт на основе клубники и творога, который дети точно оценят

Рецепт летнего десерта с клубникой

0:49
Еда

Десерты могут быть полезными, если приготовлены на основе ягод, фруктов и молочных продуктов.

Рецепт летнего десерта с клубникой
Фото: unsplash.com by Artur Rutkowski, CC0

На 4 порции вам понадобится: 150 г клубники, 150 г мягкого творога, 100 г натурального йогурта, 10 г желатина, 2 ст. л. сиропа топинамбура.

Процесс приготовления:

  1. Разведите желатин согласно инструкции на упаковке.
  2. К клубнике добавьте творог, пробейте блендером, туда же налейте йогурт, снова пробейте.
  3. Добавьте к массе набухший желатин и сироп топинамбура. Перемешайте.
  4. Разложите сладкую массу в стаканчики и уберите в холодильник на 2-3 часа.

При подаче можно украсить свежими ягодами, сиропом, шоколадом или свежей мятой.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
Русские бойцы двинулись к "воротам в Днепропетровск" — Покровску Дмитрий Плотников Праздника на Олимпиаде в Париже не будет из-за превращения города в "бункер" Любовь Степушова Reuters: в победах России на Украине виноваты США Юрий Бочаров
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Последние материалы
Как завести новых друзей во время путешествия
Всего 2-3 капли этого – и ваша морковь станет суперурожайной
При помощи СВЧ-импульсов на Земле воссоздали условия звездообразования
Жена Мартиросян встретилась со своим кумиром Вуди Харрельсоном
Что будет, если перестать гладить кошку: 3 возможных варианта развития событий
Русские бойцы двинулись к "воротам в Днепропетровск" — Покровску
Китай повышает уровень инвестиционного сотрудничества с РФ
Дочь певца Валерия Меладзе Софико крестила грудного сына
Нутрициолог Заровнятных назвала детокс опасной и бессмысленной процедурой
Советы, как собрать дорожный косметический набор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников