Лёгкий десерт на основе клубники и творога, который дети точно оценят

Десерты могут быть полезными, если приготовлены на основе ягод, фруктов и молочных продуктов.
На 4 порции вам понадобится: 150 г клубники, 150 г мягкого творога, 100 г натурального йогурта, 10 г желатина, 2 ст. л. сиропа топинамбура.
Процесс приготовления:
При подаче можно украсить свежими ягодами, сиропом, шоколадом или свежей мятой.
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