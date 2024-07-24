Лёгкий десерт на основе клубники и творога, который дети точно оценят

Рецепт летнего десерта с клубникой

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Десерты могут быть полезными, если приготовлены на основе ягод, фруктов и молочных продуктов.

Фото: unsplash.com by Artur Rutkowski, CC0

На 4 порции вам понадобится: 150 г клубники, 150 г мягкого творога, 100 г натурального йогурта, 10 г желатина, 2 ст. л. сиропа топинамбура.

Процесс приготовления:

Разведите желатин согласно инструкции на упаковке. К клубнике добавьте творог, пробейте блендером, туда же налейте йогурт, снова пробейте. Добавьте к массе набухший желатин и сироп топинамбура. Перемешайте. Разложите сладкую массу в стаканчики и уберите в холодильник на 2-3 часа.

При подаче можно украсить свежими ягодами, сиропом, шоколадом или свежей мятой.