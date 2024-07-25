Сохраняем сочность кабачков и добиваемся румяной хрустящей корочки: готовим их в кляре

Кабачки в кляре: особенно вкусны с чесночными соусами и просто со сметаной

Кабачки в кляре — вкусное и полезное блюдо, которое сохраняет свою сочность благодаря использованию кляра при жарке. Это сочетание идеально дополняется сметаной и различными чесночными соусами.

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Ингредиенты:

1 большой кабачок,

2 яйца,

1,5 стакана муки,

6 столовых ложек сметаны,

соль по вкусу,

1 чайная ложка прованских трав,

растительное масло для жарки.

Процесс приготовления