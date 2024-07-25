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Сохраняем сочность кабачков и добиваемся румяной хрустящей корочки: готовим их в кляре

Кабачки в кляре: особенно вкусны с чесночными соусами и просто со сметаной

Еда

Кабачки в кляре — вкусное и полезное блюдо, которое сохраняет свою сочность благодаря использованию кляра при жарке. Это сочетание идеально дополняется сметаной и различными чесночными соусами.

Кабачки в кляре: особенно вкусны с чесночными соусами и просто со сметаной
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 1 большой кабачок,
  • 2 яйца,
  • 1,5 стакана муки,
  • 6 столовых ложек сметаны,
  • соль по вкусу,
  • 1 чайная ложка прованских трав,
  • растительное масло для жарки.

Процесс приготовления

  1. Промойте и нарежьте кабачок кружочками толщиной около 1 см.
  2. Приготовьте кляр, смешав яйца, 1 стакан просеянной муки, сметану, соль и специи.
  3. Обмакните каждый кусочек кабачка в муку, затем в кляр и обжарьте на предварительно разогретой и смазанной растительным маслом сковороде.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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