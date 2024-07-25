Сохраняем сочность кабачков и добиваемся румяной хрустящей корочки: готовим их в кляре
Кабачки в кляре: особенно вкусны с чесночными соусами и просто со сметаной
Кабачки в кляре — вкусное и полезное блюдо, которое сохраняет свою сочность благодаря использованию кляра при жарке. Это сочетание идеально дополняется сметаной и различными чесночными соусами.
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
- 1 большой кабачок,
- 2 яйца,
- 1,5 стакана муки,
- 6 столовых ложек сметаны,
- соль по вкусу,
- 1 чайная ложка прованских трав,
- растительное масло для жарки.
Процесс приготовления
- Промойте и нарежьте кабачок кружочками толщиной около 1 см.
- Приготовьте кляр, смешав яйца, 1 стакан просеянной муки, сметану, соль и специи.
- Обмакните каждый кусочек кабачка в муку, затем в кляр и обжарьте на предварительно разогретой и смазанной растительным маслом сковороде.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру