Традиционное деревенское жаркое: насыщенный вкус, сочность и простота приготовления

Как приготовить идеальное жаркое по-деревенски

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите приготовить домашнее, традиционное и невероятно вкусное блюдо, то жаркое по-деревенски — это то, что вам нужно. Этот простой, но невероятно аппетитный рецепт ценится за свой насыщенный вкус, сочность мяса и ароматные овощи. Как приготовить это сытное деревенское лакомство?

Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

1,5 кг говядины или свинины (можно смешать);

1 кг картофеля;

2 средние луковицы;

3 морковки;

3 стебля сельдерея;

2 ст. л. томатной пасты;

2 лавровых листа;

соль, перец по вкусу.

Пошаговая инструкция:

Начинаем с мяса. Разрежьте его на крупные куски, примерно по 100-150 г каждый. Посолите и поперчите со всех сторон. Очистите лук, морковь и сельдерей. Нарежьте овощи крупными кусками — примерно по 2-3 см. Выложите мясо на дно глубокой жаропрочной посуды (например, чугунный казан или толстостенная сковорода с крышкой). Сверху разложите овощи. Добавьте лавровый лист, томатную пасту, щедро посолите и поперчите. При желании можете добавить пару ст. л. воды, чтобы в процессе приготовления мясо не пригорело. Накройте емкость крышкой и отправьте в разогретую до 180°C духовку. Готовьте 1,5-2 часа, периодически перемешивая. За 30 минут до готовности добавьте очищенный и нарезанный крупными кусками картофель. Накройте крышкой и продолжайте готовить. Когда картофель будет мягким, а мясо буквально будет "таять" во рту, блюдо готово. Подавайте жаркое прямо из казана или переложите в подходящую посуду.

Жаркое по-деревенски получается невероятно сочным, с мягким мясом, ароматными овощами и насыщенным вкусом. Это простое, но очень вкусное блюдо отлично подойдет для семейных обедов или душевных ужинов с друзьями. Попробуйте приготовить его сами — оно точно не разочарует!