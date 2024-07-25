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Традиционное деревенское жаркое: насыщенный вкус, сочность и простота приготовления

Как приготовить идеальное жаркое по-деревенски

2:12
Еда

Если вы хотите приготовить домашнее, традиционное и невероятно вкусное блюдо, то жаркое по-деревенски — это то, что вам нужно. Этот простой, но невероятно аппетитный рецепт ценится за свой насыщенный вкус, сочность мяса и ароматные овощи. Как приготовить это сытное деревенское лакомство?

Как приготовить идеальное жаркое по-деревенски
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 1,5 кг говядины или свинины (можно смешать);
  • 1 кг картофеля;
  • 2 средние луковицы;
  • 3 морковки;
  • 3 стебля сельдерея;
  • 2 ст. л. томатной пасты;
  • 2 лавровых листа;
  • соль, перец по вкусу.

Пошаговая инструкция:

  1. Начинаем с мяса. Разрежьте его на крупные куски, примерно по 100-150 г каждый. Посолите и поперчите со всех сторон.
  2. Очистите лук, морковь и сельдерей. Нарежьте овощи крупными кусками — примерно по 2-3 см.
  3. Выложите мясо на дно глубокой жаропрочной посуды (например, чугунный казан или толстостенная сковорода с крышкой). Сверху разложите овощи.
  4. Добавьте лавровый лист, томатную пасту, щедро посолите и поперчите. При желании можете добавить пару ст. л. воды, чтобы в процессе приготовления мясо не пригорело.
  5. Накройте емкость крышкой и отправьте в разогретую до 180°C духовку. Готовьте 1,5-2 часа, периодически перемешивая.
  6. За 30 минут до готовности добавьте очищенный и нарезанный крупными кусками картофель. Накройте крышкой и продолжайте готовить.
  7. Когда картофель будет мягким, а мясо буквально будет "таять" во рту, блюдо готово. Подавайте жаркое прямо из казана или переложите в подходящую посуду.

Жаркое по-деревенски получается невероятно сочным, с мягким мясом, ароматными овощами и насыщенным вкусом. Это простое, но очень вкусное блюдо отлично подойдет для семейных обедов или душевных ужинов с друзьями. Попробуйте приготовить его сами — оно точно не разочарует!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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