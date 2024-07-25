Традиционное деревенское жаркое: насыщенный вкус, сочность и простота приготовления

Если вы хотите приготовить домашнее, традиционное и невероятно вкусное блюдо, то жаркое по-деревенски — это то, что вам нужно. Этот простой, но невероятно аппетитный рецепт ценится за свой насыщенный вкус, сочность мяса и ароматные овощи. Как приготовить это сытное деревенское лакомство?
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0
Ингредиенты:
1,5 кг говядины или свинины (можно смешать);
1 кг картофеля;
2 средние луковицы;
3 морковки;
3 стебля сельдерея;
2 ст. л. томатной пасты;
2 лавровых листа;
соль, перец по вкусу.
Пошаговая инструкция:
Начинаем с мяса. Разрежьте его на крупные куски, примерно по 100-150 г каждый. Посолите и поперчите со всех сторон.
Очистите лук, морковь и сельдерей. Нарежьте овощи крупными кусками — примерно по 2-3 см.
Выложите мясо на дно глубокой жаропрочной посуды (например, чугунный казан или толстостенная сковорода с крышкой). Сверху разложите овощи.
Добавьте лавровый лист, томатную пасту, щедро посолите и поперчите. При желании можете добавить пару ст. л. воды, чтобы в процессе приготовления мясо не пригорело.
Накройте емкость крышкой и отправьте в разогретую до 180°C духовку. Готовьте 1,5-2 часа, периодически перемешивая.
За 30 минут до готовности добавьте очищенный и нарезанный крупными кусками картофель. Накройте крышкой и продолжайте готовить.
Когда картофель будет мягким, а мясо буквально будет "таять" во рту, блюдо готово. Подавайте жаркое прямо из казана или переложите в подходящую посуду.
Жаркое по-деревенски получается невероятно сочным, с мягким мясом, ароматными овощами и насыщенным вкусом. Это простое, но очень вкусное блюдо отлично подойдет для семейных обедов или душевных ужинов с друзьями. Попробуйте приготовить его сами — оно точно не разочарует!