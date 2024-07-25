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Запеканка из рассыпчатого творога: получится особенно нежной, если использовать блендер

Нежная творожная запеканка: готовится из рассыпчатого творога, молока и манки

Еда

Сегодня мы приготовим особенно нежную творожную запеканку. Это отличный вариант для завтрака или лёгкого ужина.

Нежная творожная запеканка: готовится из рассыпчатого творога, молока и манки
Фото: flickr.com by homecooked by deedee, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • 750 г рассыпчатого творога;
  • 4 столовые ложки манной крупы;
  • 1 стакан молока;
  • 4 столовые ложки сахара;
  • 2 грамма ванилина.

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром (можно использовать миксер).
  2. Добавьте в смесь молоко, ванилин и тщательно размешайте.
  3. Выложите творог в глубокую миску.
  4. Добавьте к творогу манную крупу и смесь яиц, молока, сахара и ванилина.
  5. По желанию можно добавить фрукты или ягоды.
  6. Всё тщательно перемешайте до исчезновения комочков творога.
  7. Для получения однородной массы можно использовать блендер, тогда
  8. запеканка получится ещё более пышной и нежной.
  9. Смажьте сливочным маслом разогретую форму и вылейте в неё твороженную массу.
  10. Поставьте форму в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40-45 минут.
  11. После готовности выньте форму из духовки и дайте запеканке остыть.
  12. Подавайте со сметаной, сгущёнкой или джемом.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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