Запеканка из рассыпчатого творога: получится особенно нежной, если использовать блендер
Нежная творожная запеканка: готовится из рассыпчатого творога, молока и манки
Сегодня мы приготовим особенно нежную творожную запеканку. Это отличный вариант для завтрака или лёгкого ужина.
Фото: flickr.com by homecooked by deedee, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 750 г рассыпчатого творога;
- 4 столовые ложки манной крупы;
- 1 стакан молока;
- 4 столовые ложки сахара;
- 2 грамма ванилина.
Приготовление
- Взбейте яйца с сахаром (можно использовать миксер).
- Добавьте в смесь молоко, ванилин и тщательно размешайте.
- Выложите творог в глубокую миску.
- Добавьте к творогу манную крупу и смесь яиц, молока, сахара и ванилина.
- По желанию можно добавить фрукты или ягоды.
- Всё тщательно перемешайте до исчезновения комочков творога.
- Для получения однородной массы можно использовать блендер, тогда
- запеканка получится ещё более пышной и нежной.
- Смажьте сливочным маслом разогретую форму и вылейте в неё твороженную массу.
- Поставьте форму в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40-45 минут.
- После готовности выньте форму из духовки и дайте запеканке остыть.
- Подавайте со сметаной, сгущёнкой или джемом.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру