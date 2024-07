Запеканка из рассыпчатого творога: получится особенно нежной, если использовать блендер

Сегодня мы приготовим особенно нежную творожную запеканку. Это отличный вариант для завтрака или лёгкого ужина.

Фото: flickr.com by homecooked by deedee, CC BY 2.0