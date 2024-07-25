Запеканка из рассыпчатого творога: получится особенно нежной, если использовать блендер

Нежная творожная запеканка: готовится из рассыпчатого творога, молока и манки

Сегодня мы приготовим особенно нежную творожную запеканку. Это отличный вариант для завтрака или лёгкого ужина.

Фото: flickr.com by homecooked by deedee, CC BY 2.0

Ингредиенты:

4 яйца;

750 г рассыпчатого творога;

4 столовые ложки манной крупы;

1 стакан молока;

4 столовые ложки сахара;

2 грамма ванилина.

Приготовление