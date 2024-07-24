Мороженое может быть не только вкусным, но и полезным: приготовьте его и убедитесь сами

Полезное и вкусное мороженое из банана и черники

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусное домашнее мороженое из натуральных продуктов и без использования консервантов и сахара.

Фото: flickr.com by UnknownNet Photography, CC BY-SA 2.0

На 2 порции понадобится: 300 г бананов, 150 г черники, 30 мл миндального молока, 1, 5 ч. л. лимонного сока.

Приготовление: