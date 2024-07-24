Мороженое может быть не только вкусным, но и полезным: приготовьте его и убедитесь сами

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Полезное и вкусное мороженое из банана и черники

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Еда

Вкусное домашнее мороженое из натуральных продуктов и без использования консервантов и сахара.

Полезное и вкусное мороженое из банана и черники
Фото: flickr.com by UnknownNet Photography, CC BY-SA 2.0

На 2 порции понадобится: 300 г бананов, 150 г черники, 30 мл миндального молока, 1, 5 ч. л. лимонного сока.

Приготовление:

  1. Нарежьте банан тонкими кружочками и поставьте в морозилку пока они не станут твёрдыми.
  2. Положите затвердевшие кусочки банана в блендер, добавьте туда же молоко, ягоды и лимонный сок. Сок нужен, чтобы ягоды остались того же цвета.
  3. Пробейте блендером до однородности и снова уберите в морозилку на 1-2 часа.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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