Мороженое может быть не только вкусным, но и полезным: приготовьте его и убедитесь сами
Полезное и вкусное мороженое из банана и черники
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Вкусное домашнее мороженое из натуральных продуктов и без использования консервантов и сахара.
Фото: flickr.com by UnknownNet Photography, CC BY-SA 2.0
На 2 порции понадобится: 300 г бананов, 150 г черники, 30 мл миндального молока, 1, 5 ч. л. лимонного сока.
Приготовление:
- Нарежьте банан тонкими кружочками и поставьте в морозилку пока они не станут твёрдыми.
- Положите затвердевшие кусочки банана в блендер, добавьте туда же молоко, ягоды и лимонный сок. Сок нужен, чтобы ягоды остались того же цвета.
- Пробейте блендером до однородности и снова уберите в морозилку на 1-2 часа.
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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру