Кабачки в соевом соусе: по-азиатски пикантные, остренькие и очень ароматные
Кабачки, жаренные в соевом соусе: на гарнир к ним хорошо подать рис
1:15
Кабачки, обжаренные в соевом соусе, — блюдо в азиатском стиле с ярким острым вкусом. Оно прекрасно сочетается с рисом.
Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Keith, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка крахмала;
- 4 столовые ложки соевого соуса;
- 1 луковица;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 0,5 чайной ложки молотого имбиря;
- 2 средних кабачка;
- 2 столовые ложки подсолнечного масла;
- 5 зубчиков чеснока;
- кунжут — по желанию.
Приготовление
- Разведите крахмал в небольшом количестве воды, добавьте соевый соус, мелко нарезанный лук, соль и имбирь.
- Помойте кабачки и нарежьте их кубиками толщиной не более 1 сантиметра. Обжарьте их на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом. При желании добавьте морковь и болгарский перец.
- Когда кабачки будут почти готовы, влейте соевую заливку. Накройте сковороду крышкой и томите овощи 5-7 минут.
- Добавьте измельчённый чеснок, перемешайте и снимите с огня. Дайте блюду немного настояться. При желании посыпьте его кунжутом.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру