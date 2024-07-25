Кабачки в соевом соусе: по-азиатски пикантные, остренькие и очень ароматные

Кабачки, жаренные в соевом соусе: на гарнир к ним хорошо подать рис

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки, обжаренные в соевом соусе, — блюдо в азиатском стиле с ярким острым вкусом. Оно прекрасно сочетается с рисом.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Keith, CC BY 2.0

Ингредиенты:

1 столовая ложка крахмала;

4 столовые ложки соевого соуса;

1 луковица;

0,5 чайной ложки соли;

0,5 чайной ложки молотого имбиря;

2 средних кабачка;

2 столовые ложки подсолнечного масла;

5 зубчиков чеснока;

кунжут — по желанию.

Приготовление