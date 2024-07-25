Нежная шарлотка на сливочном масле: в этот восхитительный пирог невозможно не влюбиться
Шарлотка на сливочном масле: очень нежная и безумно вкусная
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Нежная и вкусная шарлотка со сливочным маслом готовится просто, а результат вас точно восхитит.
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0
Этот рецепт шарлотки с яблоками и сливочным маслом порадует вас своей нежностью и мягкостью.
Ингредиенты:
- мука — 230 г;
- сахар — 100 г;
- сливочное масло — 180 г;
- яйца — 3 шт.;
- яблоки — 3 шт.;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
- ванилин — щепотка.
Приготовление
- Взбить яйца с сахаром до пены.
- Растопить сливочное масло (удобно это делать в микроволновке) и добавить к яичной смеси.
- Добавить ванилин, разрыхлитель и муку. Замесить тесто.
- Очистить и нарезать яблоки ломтиками.
- Выложить половину яблок на дно формы, залить половиной теста.
- Положить оставшиеся яблоки и залить оставшимся тестом.
- Выпекать 35 минут при температуре 200 градусов.
- Подавать шарлотку можно с мороженым или сливочным кремом.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру