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Нежная шарлотка на сливочном масле: в этот восхитительный пирог невозможно не влюбиться

Шарлотка на сливочном масле: очень нежная и безумно вкусная

1:05
Еда

Нежная и вкусная шарлотка со сливочным маслом готовится просто, а результат вас точно восхитит.

Шарлотка на сливочном масле: очень нежная и безумно вкусная
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0

Этот рецепт шарлотки с яблоками и сливочным маслом порадует вас своей нежностью и мягкостью.

Ингредиенты:

  • мука — 230 г;
  • сахар — 100 г;
  • сливочное масло — 180 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • яблоки — 3 шт.;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
  • ванилин — щепотка.

Приготовление

  1. Взбить яйца с сахаром до пены.
  2. Растопить сливочное масло (удобно это делать в микроволновке) и добавить к яичной смеси.
  3. Добавить ванилин, разрыхлитель и муку. Замесить тесто.
  4. Очистить и нарезать яблоки ломтиками.
  5. Выложить половину яблок на дно формы, залить половиной теста.
  6. Положить оставшиеся яблоки и залить оставшимся тестом.
  7. Выпекать 35 минут при температуре 200 градусов.
  8. Подавать шарлотку можно с мороженым или сливочным кремом.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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