Нежная шарлотка на сливочном масле: в этот восхитительный пирог невозможно не влюбиться

Шарлотка на сливочном масле: очень нежная и безумно вкусная

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежная и вкусная шарлотка со сливочным маслом готовится просто, а результат вас точно восхитит.

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0

Этот рецепт шарлотки с яблоками и сливочным маслом порадует вас своей нежностью и мягкостью.

Ингредиенты:

мука — 230 г;

сахар — 100 г;

сливочное масло — 180 г;

яйца — 3 шт.;

яблоки — 3 шт.;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

ванилин — щепотка.

Приготовление