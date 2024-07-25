Необычное овощное рагу: кубики глазированных овощей получаются необычными на вкус

Глазированное овощное рагу: необычный гарнир из самых простых овощей

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите придать обычным овощам новый вид, попробуйте наш рецепт. Это блюдо из картофеля, репы и моркови станет прекрасным дополнением к праздничному столу.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

по 100 г картошки, моркови и репы,

1 ст. л. сахара,

щепотка соли,

1 ст. л. белого винного уксуса,

небольшой кусочек сливочного масла.

Приготовление

Возьмите по 100 граммов каждого овоща и нарежьте их кубиками. Используйте казан или другую посуду с толстым дном. Налейте воду слоем 2 сантиметра, добавьте 1 столовую ложку сахара и щепотку соли. Доведите воду до кипения, затем добавьте 1 столовую ложку белого винного уксуса и небольшой кусочек сливочного масла. Теперь добавьте овощные кубики, следя за тем, чтобы вода покрывала их на две трети. Накройте кастрюлю пергаментом с отверстием в середине. Заверните края бумаги так, чтобы она плотно прилегала к посуде. Когда овощи будут готовы, а вода испарится, выключите огонь.

Овощи в глазури из соли и сахара прекрасно дополнят мясные или рыбные блюда и порадуют всех гостей.