Необычное овощное рагу: кубики глазированных овощей получаются необычными на вкус

Если вы хотите придать обычным овощам новый вид, попробуйте наш рецепт. Это блюдо из картофеля, репы и моркови станет прекрасным дополнением к праздничному столу.
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
по 100 г картошки, моркови и репы,
1 ст. л. сахара,
щепотка соли,
1 ст. л. белого винного уксуса,
небольшой кусочек сливочного масла.
Приготовление
Возьмите по 100 граммов каждого овоща и нарежьте их кубиками.
Используйте казан или другую посуду с толстым дном. Налейте воду слоем 2 сантиметра, добавьте 1 столовую ложку сахара и щепотку соли.
Доведите воду до кипения, затем добавьте 1 столовую ложку белого винного уксуса и небольшой кусочек сливочного масла.
Теперь добавьте овощные кубики, следя за тем, чтобы вода покрывала их на две трети. Накройте кастрюлю пергаментом с отверстием в середине. Заверните края бумаги так, чтобы она плотно прилегала к посуде. Когда овощи будут готовы, а вода испарится, выключите огонь.
Овощи в глазури из соли и сахара прекрасно дополнят мясные или рыбные блюда и порадуют всех гостей.