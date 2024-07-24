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Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью: пропитанная сливочным соусом, получается нежнейшей

Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью: идеальное сочетание вкусов

1:27
Еда

Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью — это вкусное и лёгкое блюдо, которое понравится даже тем, кто не очень любит овощи. Молодые кабачки пропитываются сливочным соусом и становятся мягкими и нежными.

Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью: идеальное сочетание вкусов
Фото: flickr.com by mlcbube, CC BY-SA 2.0

Для приготовления запеканки вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 3 небольших кабачка;
  • 50 г сливочного масла;
  • 2 столовые ложки муки;
  • 1 стакан молока;
  • 2 яйца;
  • соль и чёрный молотый перец по вкусу;
  • 1 пучок петрушки;
  • 1 пучок базилика;
  • 200 г брынзы;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • подсолнечное масло для смазывания формы.

Процесс приготовления

  1. Помойте и очистите кабачки от кожуры. Нарежьте их тонкими кружочками и отварите до полуготовности (3-5 минут).
  2. Пока кабачки остывают, приготовьте соус. Обжарьте на сливочном масле муку, добавьте к ней молоко и яйца, предварительно взбитые венчиком.
  3. Тщательно перемешайте, посолите и поперчите. Уберите с огня.
  4. Смажьте форму для запекания подсолнечным маслом и выложите в неё кабачки внахлёст.
  5. Измельчите зелень и разотрите её с брынзой. Выложите эту смесь на кабачки.
  6. Залейте всё соусом и посыпьте тёртым сыром.
  7. Выпекайте 20-25 минут при температуре 200 градусов.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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