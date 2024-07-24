Благодаря этим хитростям домашние пельмени получатся значительно вкуснее

Пельмени являются излюбленным блюдом россиян. Одни предпочитают покупать их в магазине, а другие — готовить самостоятельно. Оказывается, есть несколько хитростей, благодаря которым блюдо получится гораздо вкуснее. Раскрываем эти секреты.
1. После того, как тесто замесили, не стоит сразу лепить из него пельмени. Лучше дать ему настояться в течение 30-45 минут. Так тесто станет более эластичным.
2. Если использовать для начинки мясо нескольких видов, то пельмени будут сочнее, а их вкус богаче. Для этой цели следует смешивать жирное и постное мясо. Например, жирную свинину и постную говядину. При этом можно положить в начинку блюда лук. Он также придаст ей сочности.
3. Для того чтобы пельмени получились одинаковыми, можно тонко раскатать тесто, а затем с помощью стакана вырезать кружочки. Следует также помнить, что соотношение теста и начинки должно быть равным.
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