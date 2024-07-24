Благодаря этим хитростям домашние пельмени получатся значительно вкуснее

Секреты приготовления домашних пельменей

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Пельмени являются излюбленным блюдом россиян. Одни предпочитают покупать их в магазине, а другие — готовить самостоятельно. Оказывается, есть несколько хитростей, благодаря которым блюдо получится гораздо вкуснее. Раскрываем эти секреты.

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1. После того, как тесто замесили, не стоит сразу лепить из него пельмени. Лучше дать ему настояться в течение 30-45 минут. Так тесто станет более эластичным.

2. Если использовать для начинки мясо нескольких видов, то пельмени будут сочнее, а их вкус богаче. Для этой цели следует смешивать жирное и постное мясо. Например, жирную свинину и постную говядину. При этом можно положить в начинку блюда лук. Он также придаст ей сочности.

3. Для того чтобы пельмени получились одинаковыми, можно тонко раскатать тесто, а затем с помощью стакана вырезать кружочки. Следует также помнить, что соотношение теста и начинки должно быть равным.