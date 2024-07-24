Как приготовить невероятно вкусные творожные шарики

Представляем вашему вниманию рецепт интересной и простой закуски — творожных шариков. Блюдо понравится как взрослым, так и детям. Рассказываем, как его приготовить.
1. В миске соединить творог, яйца, соль и сахар. Тщательно перемешать до однородной массы. При желании можно добавить ванильный сахар.
2. Добавить к творожной массе соду и муку. Перемешать.
3. Из получившейся смеси скатать маленькие шарики. Для того чтобы тесто не прилипало к рукам, следует присыпать его мукой.
4. Разогреть подсолнечное масло. Прожарить творожные шарики до золотистого цвета. Блюдо готово!
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