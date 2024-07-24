Как приготовить невероятно вкусные творожные шарики

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Творожные шарики: очень вкусные и простые в приготовлении

1:03
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт интересной и простой закуски — творожных шариков. Блюдо понравится как взрослым, так и детям. Рассказываем, как его приготовить.

Творожные шарики: очень вкусные и простые в приготовлении
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • Творог — 400 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Мука — 300 г
  • Сода — 1 ч.л.
  • Соль — 1 щепотка
  • Сахар — 3 ст.л.
  • Подсолнечное масло — для фритюра

Приготовление:

1. В миске соединить творог, яйца, соль и сахар. Тщательно перемешать до однородной массы. При желании можно добавить ванильный сахар.

2. Добавить к творожной массе соду и муку. Перемешать.

3. Из получившейся смеси скатать маленькие шарики. Для того чтобы тесто не прилипало к рукам, следует присыпать его мукой.

4. Разогреть подсолнечное масло. Прожарить творожные шарики до золотистого цвета. Блюдо готово!

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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