Что добавить в кофе вместо молока: сделайте напиток с уникальным вкусом

Названы добавки для кофе вместо молока

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Большинство людей пьют кофе с молоком или сливками, но это не подходит для людей с непереносимостью лактозы.

Фото: commons.wikimedia.org by Sofiya Levchenko sofelini, PDM

Кроме того, некоторым людям просто не нравится вкус молока в кофе — так что же можно использовать вместо этого? Вот несколько идей для вас.

Кокосовое масло

Маленькая ложка кокосового масла может придать кофе уникальную кремовую текстуру. Он имеет приятный вкус.

Корица

Щепотка порошка корицы может придать вашему кофе тёплый и слегка пряный вкус.

Экстракт ванили

Всего одна или две капли ванильного экстракта могут сделать ваш кофе вкусным и сладким.

Сливочное масло

Некоторые люди добавляют немного сливочного масла в кофе. Это может показаться странным, но масло сделает ваш кофе сливочным и насыщенным по вкусу.

Кардамон

Эта специя придаст кофе экзотический и слегка цитрусовый вкус. Кардамон популярен в некоторых ближневосточных рецептах кофе.

Кленовый сироп

Капелька кленового сиропа может подсластить ваш кофе без вреда для здоровья.