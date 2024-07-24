Готовим вяленые помидоры, как в Италии: вкуснейшая закуска

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Рецепт приготовления вяленых помидоров на зиму

1:27
Еда

Рецепт приготовления

Подготовьте спелые и не сильно крупные помидоры. Их необходимо вымыть и обсушить. Разрежьте овощи пополам и удалите плодоножки. Мякоть не убирайте, тогда помидоры обретут более насыщенный вкус.

Рецепт приготовления вяленых помидоров на зиму
Фото: Own work by domdomegg, CC BY 4.0

Лучше всего сушить помидоры в дегидраторе. Если у вас его нет, то используйте духовку, выбирая минимальную температуру. В таком случае нужно ориентироваться не на время, а на готовность.

Для сушки в дегидраторе разложите помидоры на решетки срезом вверх. Укладывайте томаты плотно, поскольку они будут уменьшаться в размерах.

Присыпьте овощи солью, совсем немного сахаром для яркого вкуса. По желанию можно добавить специи и пряности.

Дегидратор закройте крышкой и выставьте температуру 70 градусов и время 12 часов. Этот процесс можно запустить на ночь. Утром вы достанете готовые вяленые помидоры. Если нужно, добавьте дополнительное время, но сильно не высушивайте томаты.

Возьмите баночки, добавьте туда нарезанный чеснок, прованские травы, помидоры, снова немного чеснока, пряных трав и опять томаты. Теперь залейте баночки горячим подсолнечным маслом, закройте крышками и дайте остыть. Хранить помидоры можно в холодильнике.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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