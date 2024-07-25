Как быстро сварить картофель для салата: простой способ готовки за три минуты

Хитрый способ: как сварить картофель для салата в 10 раз быстрее

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Одним из ключевых ингредиентов оливье и многих других салатов является картофель. Однако его приготовление часто доставляет хозяйкам неудобства, так как варка картофеля в мундире может занять до получаса, после чего его нужно еще очистить и нарезать.

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Существует простой способ сократить это время — картофель можно сварить всего за три минуты.

Как быстро сварить картошку

Для салатов, таких как оливье, картофель требуется в нарезанном виде, поэтому нет необходимости варить его целиком. Картофель можно очистить и нарезать кубиками перед варкой. Нарезанный картофель следует опустить в кипящую воду, и уже через три минуты он будет готов. Затем его нужно откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой, чтобы остановить процесс варки. Если картофель остался слегка сыроватым, процедуру с холодной водой следует отложить.

Преимущества метода

Варка картофельных кубиков имеет несколько преимуществ. Во-первых, этот способ значительно ускоряет процесс приготовления. Во-вторых, можно легко контролировать степень готовности, пробуя картофель в процессе варки. Наконец, нарезать сырую картошку гораздо удобнее, чем варёную, которая часто липнет к ножу.