Все секреты приготовления вкусных голубцов: правильный рис, пропорции и советы хозяйкам

Сочные голубцы: рецепт с правильным соотношением фарша и риса

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Не все хозяйки любят возиться с этим блюдом, но стоит один раз научиться готовить голубцы — и они станут вашим коронным блюдом. Особое внимание при приготовлении голубцов следует уделить начинке.

Фото: Own work by Bearas, CC BY-SA 3.0

Правильное соотношение риса и фарша — это залог вкусных и питательных голубцов. Чтобы голубцы были сочными и аппетитными, а не напоминали безвкусную массу, необходимо точно знать, сколько риса и мяса положить в начинку.

Золотое правило кулинаров таково: в начинке должно быть 70 % фарша и 30 % риса. Если вы используете 1 килограмм фарша, то нужно взять 220 граммов риса в сухом виде.

На первый взгляд может показаться, что риса слишком мало, но это не так — он разварится, и его будет достаточно, чтобы голубцы были питательными и сочными.

Важно отметить, что для приготовления голубцов нужен именно круглый рис. Длиннозёрный рис лучше подходит для гарнира или плова.

Также не стоит использовать дроблёный рис для голубцов — он разваривается в кашу и портит вкус блюда.