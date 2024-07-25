Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как защитить лобовое стекло от сколов: советы экспертов
Эксперт рассказала, как легко отказаться от страховки по кредиту
Чистая прибыль Tesla упала до минимума за пять лет
Как быстро привести волосы в порядок без душа
Как правильно выбрать торшер для спальни, гостиной и детской
Ожидается анонс Switch 2 в начале следующего года, а пока Nintendo представляет новые
Александр Добровинский стал адвокатом Яна Абрамова
Новый метод диагностики рака предстательной железы: превосходит стандартные тесты
Проверенные способы контроля над нежелательной растительностью на даче
Все секреты приготовления вкусных голубцов: правильный рис, пропорции и советы хозяйкам

Сочные голубцы: рецепт с правильным соотношением фарша и риса

1:09
Еда

Не все хозяйки любят возиться с этим блюдом, но стоит один раз научиться готовить голубцы — и они станут вашим коронным блюдом. Особое внимание при приготовлении голубцов следует уделить начинке.

Сочные голубцы: рецепт с правильным соотношением фарша и риса
Фото: Own work by Bearas, CC BY-SA 3.0

Правильное соотношение риса и фарша — это залог вкусных и питательных голубцов. Чтобы голубцы были сочными и аппетитными, а не напоминали безвкусную массу, необходимо точно знать, сколько риса и мяса положить в начинку.

Золотое правило кулинаров таково: в начинке должно быть 70 % фарша и 30 % риса. Если вы используете 1 килограмм фарша, то нужно взять 220 граммов риса в сухом виде.

На первый взгляд может показаться, что риса слишком мало, но это не так — он разварится, и его будет достаточно, чтобы голубцы были питательными и сочными.

Важно отметить, что для приготовления голубцов нужен именно круглый рис. Длиннозёрный рис лучше подходит для гарнира или плова.

Также не стоит использовать дроблёный рис для голубцов — он разваривается в кашу и портит вкус блюда.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова Усовершенствованные F-35 приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
Последние материалы
Как быстро привести волосы в порядок без душа
Как правильно выбрать торшер для спальни, гостиной и детской
Ожидается анонс Switch 2 в начале следующего года, а пока Nintendo представляет новые
Сочные голубцы: рецепт с правильным соотношением фарша и риса
Александр Добровинский стал адвокатом Яна Абрамова
Новый метод диагностики рака предстательной железы: превосходит стандартные тесты
Проверенные способы контроля над нежелательной растительностью на даче
Собчак обрадовали слова Пескова о разблокировке "Инстаграма"*
Цвет нёба у собаки напрямую зависит от количества меланина
В Челябинске разработана технология изготовления безизоцианатного полиуретана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников