Готовим быстрый и питательный французский омлет с креветками, шпинатом и плавленым сыром

Когда мы говорим о французской кухне, сразу всплывают мысли о множестве соусов, травах и тщательном приготовлении у плиты. Однако, это блюдо не требует много времени и идеально подходит для завтрака. Речь идёт об омлете — лёгком, но весьма сытном.
Фото: commons.wikimedia.org by David (Kcdtsg at en.wikipedia.), PDM
Для приготовления понадобятся:
куриные яйца — 6 шт.;
плавленый сыр — 40 гр;
шпинат — 60 гр;
креветки — 40 гр;
растительное масло — 20 мл;
салат, специи — по вкусу.
Инструкция по приготовлению:
Отделите белки от желтков и взбейте белки миксером.
Разогрейте растительное масло на сковороде и вылейте туда желтки.
Выложите слой шпината, креветок и затем плавленый сыр.
Добавьте специи по вкусу.
Вылейте взбитые белки и поместите омлет в разогретую до 180 градусов духовку.
Когда белок приобретёт золотистую корочку, омлет готов.