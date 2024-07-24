Готовим быстрый и питательный французский омлет с креветками, шпинатом и плавленым сыром

Необычный рецепт омлета, который должен попробовать каждый

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда мы говорим о французской кухне, сразу всплывают мысли о множестве соусов, травах и тщательном приготовлении у плиты. Однако, это блюдо не требует много времени и идеально подходит для завтрака. Речь идёт об омлете — лёгком, но весьма сытном.

Фото: commons.wikimedia.org by David (Kcdtsg at en.wikipedia.), PDM

Для приготовления понадобятся:

куриные яйца — 6 шт.;

плавленый сыр — 40 гр;

шпинат — 60 гр;

креветки — 40 гр;

растительное масло — 20 мл;

салат, специи — по вкусу.

Инструкция по приготовлению:

Отделите белки от желтков и взбейте белки миксером. Разогрейте растительное масло на сковороде и вылейте туда желтки. Выложите слой шпината, креветок и затем плавленый сыр. Добавьте специи по вкусу. Вылейте взбитые белки и поместите омлет в разогретую до 180 градусов духовку. Когда белок приобретёт золотистую корочку, омлет готов.

Приятного аппетита!