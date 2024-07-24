В чем нужно мариновать курицу, чтобы аромат стоял на весь двор: соседи будут глотать слюнки

Эксперты рассказали, в чем мариновать курицу

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление курицы не представляет большой сложности, но у многих хозяек она выходит пересушенной, подгорает или остается недожаренной. Есть еще несколько хитростей: чтобы блюдо было особенно вкусным и ароматным, необходимо приготовить правильный маринад для курицы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для приготовления этого блюда вам понадобятся курица, картофель, лук, чеснок, специи, соус чили и соевый соус. Начните с нарезки картофеля кубиками, измельчения лука и чеснока. Курица должна быть промыта, обсушена и посыпана специями. Добавьте немного соуса чили, чеснок и каплю соевого соуса, затем оставьте курицу мариноваться в этой смеси на 30-40 минут.

После этого поместите курицу, картофель, лук и чеснок в пакет для запекания, плотно его закройте и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 35 минут. В процессе готовки ваш дом наполнится неповторимым ароматом, перед которым трудно устоять.