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Готовим картофель фри как в "Макдональдсе": пошаговый рецепт с ресторанными лайфхаками

Картошка фри как в "Макдональдсе": готовим ресторанную закуску дома

2:25
Еда

Многие хозяйки жалуются, что домашний картофель фри не получается таким, как в ресторане. У одних он не хрустит, у других слишком сухой, у третьих невкусный. Причина в том, что профессионалы в "Макдональдсе" используют определённую технологию, благодаря которой картофель фри получается идеальным - аппетитно золотистым, хрустящим снаружи и мягким внутри. Раскрываем их секреты.

Картошка фри как в "Макдональдсе": готовим ресторанную закуску дома
Фото: Adobe Stock by M.studio, PDM

Ингредиенты:

  • картофель - 500 г,
  • соль - 0,5 ст. л.,
  • сахар - 1 ст. л.,
  • вода - 4 л,
  • растительное масло рафинированное - 800 мл.

Приготовление:

  1. Помойте и очистите картофель. Срежьте верхушки, чтобы придать клубням форму куба.
  2. Нарежьте картофель брусочками шириной 1 см. Промойте ещё раз.
  3. Вскипятите в кастрюле воду, опустите в кипяток брусочки картофеля. Как только вода снова закипит, сразу выключите огонь и откиньте картофель на дуршлаг. Промойте брусочки под холодной водой - это сократит время жарки картофеля в масле и поможет добиться совершенства - хрустящей корочки и мягкой сердцевины. 
  4.  Налейте в глубокую миску холодную воду, растворите в ней 1 ст. л. сахара и 0,5 ст. л. соли. Опустите картофель в воду на 5–7 минут. Так делают в ресторанах быстрого питания.
  5. Выложите картофель на чистое сухое полотенце и тщательно обсушите бумажными салфетками. Брусочки должны быть абсолютно сухими, чтобы не склеиться при заморозке.
  6. Разложите картофель по порционным целлофановым пакетам и отправьте в морозилку на 5-6 часов.
  7. В сотейнике или сковороде с толстыми стенками разогрейте растительное масло. Опустите в него брусочек картофеля - если он покроется пузырьками, значит, можно приступать к жарке.
  8. Обжаривайте брусочки замороженного картофеля небольшими порциями по 5–7 минут, периодически перемешивая их металлической шумовкой.
  9. Переложите готовый картофель на бумажное полотенце, чтобы в него впиталось лишнее масло.
  10. Перед подачей посыпьте картофель фри солью и подавайте с любимыми соусами. 

Приятного аппетита!

 

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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