Апельсины и другие цитрусовые, несмотря на их полезность, могут стать причиной проблем с пищеварением, особенно в сочетании с алкоголем. Более разумный выбор — бананы, которые благодаря высокому содержанию калия помогут нейтрализовать некоторые негативные эффекты спиртного, такие как обезвоживание.
После нескольких бокалов шампанского многие стремятся к вредным перекусам, например, к пицце маринара. Однако такой выбор может привести к изжоге и коликам. Шоколад тоже стоит избегать, так как кофеин и какао усугубляют проблемы с желудком.
Соленые крендельки и картошка фри — не лучшие закуски, так как соль вызывает жажду, увеличивая риск переизбытка алкоголя и обезвоживания. Десерты с алкоголем, такие как ликерные соусы, могут удвоить опьянение. Лучше выбирать молочные десерты, которые снижают раздражение печени.
Карамельные конфеты, как и соленые закуски, вызывают жажду и содержат "пустые" калории, которые не утоляют голод. Острые соусы в сочетании с алкоголем могут устроить "карнавал" в желудке, вызывая длительные неприятные ощущения.
Лучше избегать таких комбинаций, чтобы не испортить вечер и избежать утренних проблем с пищеварением.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.