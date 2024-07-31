Эти продукты делают алкоголь еще вреднее: не ешьте это с алкоголем

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Продукты, усугубляющие воздействие алкоголя

1:21
Еда

Апельсины и другие цитрусовые, несмотря на их полезность, могут стать причиной проблем с пищеварением, особенно в сочетании с алкоголем. Более разумный выбор — бананы, которые благодаря высокому содержанию калия помогут нейтрализовать некоторые негативные эффекты спиртного, такие как обезвоживание.

Продукты, усугубляющие воздействие алкоголя
Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), CC BY-SA 4.0

После нескольких бокалов шампанского многие стремятся к вредным перекусам, например, к пицце маринара. Однако такой выбор может привести к изжоге и коликам. Шоколад тоже стоит избегать, так как кофеин и какао усугубляют проблемы с желудком.

Соленые крендельки и картошка фри — не лучшие закуски, так как соль вызывает жажду, увеличивая риск переизбытка алкоголя и обезвоживания. Десерты с алкоголем, такие как ликерные соусы, могут удвоить опьянение. Лучше выбирать молочные десерты, которые снижают раздражение печени.

Карамельные конфеты, как и соленые закуски, вызывают жажду и содержат "пустые" калории, которые не утоляют голод. Острые соусы в сочетании с алкоголем могут устроить "карнавал" в желудке, вызывая длительные неприятные ощущения.

Лучше избегать таких комбинаций, чтобы не испортить вечер и избежать утренних проблем с пищеварением.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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