Как перейти на правильное питание за 5 шагов

Как перейти на правильное питание: проверенные советы

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Правильное питание может быть простым и разнообразным. Начните с замены коровьего сыра на козий или овечий, что не только улучшит вкус блюд, но и поможет вашему желудку легче переваривать пищу.

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Также полезно заменить белый хлеб на цельнозерновые хлебцы. Они менее калорийны и более полезны для вашего здоровья. Если вы любите шоколад, выбирайте темный с содержанием какао более 70%. Он улучшает мозговую деятельность, настроение и богат антиоксидантами.

Уберите калорийные соусы из рациона, заменив их на лимонный сок и специи. Это улучшит вкус блюд и сделает их менее калорийными. Завтрак должен стать основным приемом пищи, так как в начале дня пищеварительная система работает на максимальной мощности. Это поможет лучше усваивать еду и предотвратит накопление жира.

Помните, что с шести-семи часов вечера активность пищеварительной системы снижается, поэтому ужин должен быть легким. Следуя этим простым правилам, вы сможете улучшить свое здоровье и самочувствие.