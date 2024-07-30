Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как улучшить цвет лица с помощью правильного питания
Без нарушения экосистемы: Россия готовит технологии для исследования озера Восток
Биолог Лялина: популярный бабл-ти — это источник пустых калорий и кариеса
Эксперт рассказал, чем опасна парковка авто с вывернутыми колёсами
Признание арабского мира: санкции помогли российской экономике
Перцу в июле необходим обильный полив
Божена Рынска рассказала, что олигарх Федорычев лишился недвижимости
JAMA Pediatrics: назван неожиданный триггер внезапной детской смерти
Тренер Буденный назвал опасное в жаркую погоду физическое упражнение
Как распознать химикаты в продуктах без специальных приборов

Простые способы проверить продукты на нитраты прямо в магазине

0:54
Еда

Определить наличие вредных химических веществ в овощах и фруктах можно без лабораторных исследований, используя несколько простых методов. Важно обращать внимание на размер, запах, цвет и наличие семян у продуктов.

Простые способы проверить продукты на нитраты прямо в магазине
Фото: unsplash.com by Brooke Cagle brookecagle, PDM

Например, слишком большие и идеальные на вид помидоры могут содержать нитраты, а плоды с естественным ароматом и неидеальной формой чаще всего безопасны. Особое внимание следует уделять сезонности: несезонные овощи и фрукты чаще всего содержат больше пестицидов.

Выбирайте местные продукты и избегайте покупки некоторых видов фруктов и овощей, таких как перец, сельдерей, шпинат и виноград, которые известны высоким содержанием вредных веществ. Используя эти рекомендации, можно значительно снизить риск попадания химикатов в организм.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Кинологи рассказали, почему нельзя гладить собаку по голове
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Сводка с фронта: генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Аминокислоты для здоровья. Незаменимые помощники здоровья челоека Дмитрий Плотников Путчисты укрылись в посольстве Аргентины в Каракасе, госпереворот будет купирован Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Последние материалы
JAMA Pediatrics: назван неожиданный триггер внезапной детской смерти
Тренер Буденный назвал опасное в жаркую погоду физическое упражнение
Как предотвратить темные круги и укрепить кожу вокруг глаз
Стало известно, чем для котов опасны открытые окна
Галкин* подал иск в Верховный суд: борьба с статусом иноагента продолжается
Кристина Асмус показала фигуру в купальнике с открытой спиной на Бали
Длительное пребывание за рулём провоцирует болезни
Финляндия прекратила закупки российского СПГ
Как компании борются с утечками: эксклюзивное интервью с экспертом
Как правильно готовить рыбу на гриле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников