Как распознать химикаты в продуктах без специальных приборов

Простые способы проверить продукты на нитраты прямо в магазине

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Определить наличие вредных химических веществ в овощах и фруктах можно без лабораторных исследований, используя несколько простых методов. Важно обращать внимание на размер, запах, цвет и наличие семян у продуктов.

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Например, слишком большие и идеальные на вид помидоры могут содержать нитраты, а плоды с естественным ароматом и неидеальной формой чаще всего безопасны. Особое внимание следует уделять сезонности: несезонные овощи и фрукты чаще всего содержат больше пестицидов.

Выбирайте местные продукты и избегайте покупки некоторых видов фруктов и овощей, таких как перец, сельдерей, шпинат и виноград, которые известны высоким содержанием вредных веществ. Используя эти рекомендации, можно значительно снизить риск попадания химикатов в организм.