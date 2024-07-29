Полезные цитрусы: витаминное подкрепление на весну и лето

Цитрусы, которые повышают иммунитет и улучшают настроение

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — идеальное время для укрепления организма витаминами, и цитрусовые являются одними из лучших источников полезных веществ. Среди них стоит выделить 9 основных фруктов.

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Апельсин насыщен витаминами группы B, C, провитамином А и минералами. Его сок улучшает обмен веществ, пищеварение и снижает уровень холестерина. Апельсин используется в кулинарии не только как украшение для блюд, но и для приготовления мармелада.

Лимон известен высоким содержанием витамина С и антибактериальными свойствами. Он полезен при авитаминозе, инфекциях, ревматизме, заболеваниях ЖКТ, а также в косметологии и быту. Лимон часто используется в кулинарии, например, для приготовления десертов.

Грейпфрут полезен при инфекциях, снижает давление и хранится дольше других цитрусов. Он универсален в кулинарии и идеально сочетается с мясом и морепродуктами.

Лайм, богатый калием и витамином C, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. В кондитерском деле он используется для приготовления пирожных.

Помело нормализует работу сердца и артериальное давление, противостоит раковым клеткам и укрепляет иммунитет. Из него можно приготовить фреш или варенье.

Кумкват содержит витамины и минералы, восстанавливает обмен веществ и предотвращает артрит и артроз. Он является отличным диетическим продуктом.

Лаймкват, гибрид лайма и кумквата, используется в супах, салатах и для приготовления коктейлей. Его масло помогает при головных болях.

Померанец ценится за эфирные масла, использующиеся в фармакологии и кулинарии. Его сок обладает бактерицидным действием, а масла помогают при депрессии.

Мандарин содержит бета-каротин и эфирные масла, полезные для нервной системы и при сердечно-сосудистых заболеваниях. Настои кожуры мандарина улучшают аппетит и способствуют похудению.