Как приготовить гречку, чтобы она всегда была рассыпчатой

Рассыпчатая гречка: простой рецепт полезной крупы

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречневая крупа — один из самых полезных продуктов питания, богатый белками, микроэлементами и витаминами. Ее ценят за питательность и диетические свойства.

Фото: commons.wikimedia by Хрюша, CC BY-SA 3.0

Рассыпчатая гречка отличается отличными вкусовыми качествами и может использоваться как гарнир или основа для салатов. При выборе крупы важно обращать внимание на цвет, размер и форму зерен: хорошая гречка имеет равномерный коричневый цвет и целые зерна без повреждений.

Для приготовления рассыпчатой гречки нужны крупа, вода, соль и кастрюля с толстым дном. Промыть гречку, залить водой (1 часть гречки на 2 части воды), довести до кипения, затем томить на слабом огне 15-20 минут.

Важно не перемешивать крупу после закипания и дать ей "отдохнуть" под крышкой после приготовления. Соблюдая эти простые правила, можно каждый раз получать идеальную рассыпчатую гречку.