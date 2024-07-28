Овощи и фрукты за копейки: советы, которые вы не знали

Мы с детства знаем о пользе фруктов и овощей, но, вырастая, осознаем, что их покупка может быть недешевой. Однако существуют стратегии, позволяющие приобретать эти продукты без ущерба для бюджета.
Готовьтесь к покупкам заранее: составьте список необходимых продуктов и проверьте скидки в супермаркетах. Используйте мобильные приложения для создания списка покупок, поиска скидок и сравнения цен. Покупайте овощи и фрукты в первозданном виде, избегая нарезанных и готовых к употреблению вариантов.
Следите за количеством приобретаемых продуктов, чтобы избежать порчи и выброса. Отдавайте предпочтение сезонным продуктам, которые стоят дешевле в разгар своего сезона. Также обращайте внимание на продукцию местных производителей, которая может быть дешевле благодаря снижению логистических затрат.
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