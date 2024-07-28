Пицца и другие продукты, которые губят ваши усилия в зале

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Рацион после тренировки: какие продукты исключить

0:54
Еда

Регулярные тренировки требуют не только планирования интенсивности упражнений, но и грамотного подхода к питанию после них. Правильный перекус после занятий помогает организму восстановиться и получить максимум пользы от тренировок.

Рацион после тренировки: какие продукты исключить
Фото: Freepik is licensed under Free license

Следует избегать продуктов с высоким содержанием жиров и сахара, так как они могут свести на нет все усилия. В список продуктов, которые не рекомендуется употреблять после тренировки, входят:

  • сырые овощи,
  • пицца,
  • картофельные чипсы,
  • алкогольные напитки,
  • жареная пища.

Они либо недостаточно питательны, либо содержат слишком много калорий и вредных веществ, мешающих восстановлению организма. Для оптимального восстановления после тренировки лучше выбирать снэки с высоким содержанием белка и цельные зерна, избегая излишне жирной и сладкой пищи.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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