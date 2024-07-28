Пицца и другие продукты, которые губят ваши усилия в зале

Рацион после тренировки: какие продукты исключить

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Регулярные тренировки требуют не только планирования интенсивности упражнений, но и грамотного подхода к питанию после них. Правильный перекус после занятий помогает организму восстановиться и получить максимум пользы от тренировок.

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Следует избегать продуктов с высоким содержанием жиров и сахара, так как они могут свести на нет все усилия. В список продуктов, которые не рекомендуется употреблять после тренировки, входят:

сырые овощи,

пицца,

картофельные чипсы,

алкогольные напитки,

жареная пища.

Они либо недостаточно питательны, либо содержат слишком много калорий и вредных веществ, мешающих восстановлению организма. Для оптимального восстановления после тренировки лучше выбирать снэки с высоким содержанием белка и цельные зерна, избегая излишне жирной и сладкой пищи.