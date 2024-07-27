Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трихолог Берендяева: "Волосы могут выпадать на фоне потери веса и дефицита белка"
Тайные советы трэвел-блогера: как правильно собрать косметичку для отпуска
Юрий Лоза высказался о блокировке YouTube в России
Венгрия может сменить ЛУКОЙЛ на других российских поставщиков нефти
Илон Маск осудил провокационное представление на Олимпиаде в Париже
Эксперты рассказали, какие звуки раздражают всех кошек
Виктор Орбан положительно отозвался о российской политической системе
Инженеры разработали технологию повышения добычи нефти и газа
Лечение солнечных ожогов: от домашних рецептов до профессиональной помощи
Как обычный хлеб может снизить риск диабета

Размороженный хлеб: польза для любителей здорового питания

0:44
Еда

Замораживание хлеба разрушает структуру крахмала, что делает его менее усвояемым для организма. Это полезно для людей с предрасположенностью к диабету 2 типа, так как вызывает меньший скачок сахара в крови.

Размороженный хлеб: польза для любителей здорового питания
Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY, CC BY-SA 3.0

Свежий хлеб содержит больше влаги и питательных веществ, но имеет высокий гликемический индекс, что делает его хорошим для перекуса перед тренировкой.

Черствый хлеб, несмотря на невкусность, наиболее полезен благодаря высокому содержанию устойчивого крахмала, который снижает риск колоректального рака. Поджаренный хлеб, как и замороженный, не вызывает резких скачков сахара, но подгоревший может содержать вредный акриламид.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
В центре Хельсинки закрываются магазины — нет туристов из России
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Последние материалы
Размороженный хлеб: польза для любителей здорового питания
Звонок Белоусова Остину предотвратил опасную провокацию укронацистов
ЦБ РФ повысил прогноз по ключевой ставке на 2025 и 2026 годы
Сергей Лавров скептически отнёсся к словам Кулебы о перемирии на Украине
Аварии в Свердловской области: в ГАИ рассказали почему случаются ДТП
Сиквел "Я — легенда" будет основан на другой версии концовки оригинала
Бессараб: пенсионные баллы можно докупить
Для хорошего урожая огурцов полезны внекорневые подкормки
Эксперт рекомендует проверить страну производства авто на вторичном рынке
Юная невеста Лепса показала фото с отдыха на море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников