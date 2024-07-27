Как обычный хлеб может снизить риск диабета

Размороженный хлеб: польза для любителей здорового питания

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Замораживание хлеба разрушает структуру крахмала, что делает его менее усвояемым для организма. Это полезно для людей с предрасположенностью к диабету 2 типа, так как вызывает меньший скачок сахара в крови.

Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY, CC BY-SA 3.0

Свежий хлеб содержит больше влаги и питательных веществ, но имеет высокий гликемический индекс, что делает его хорошим для перекуса перед тренировкой.

Черствый хлеб, несмотря на невкусность, наиболее полезен благодаря высокому содержанию устойчивого крахмала, который снижает риск колоректального рака. Поджаренный хлеб, как и замороженный, не вызывает резких скачков сахара, но подгоревший может содержать вредный акриламид.