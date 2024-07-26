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Диетические десерты, которые изменят ваше представление о сладком

Сладости без лишних калорий: вкусные и полезные десерты

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Еда

Мечта есть сладкое и не толстеть вполне осуществима, если проявить немного креативности. Вот несколько легких и вкусных десертов, которые можно смело включать в диетический рацион, не боясь перебрать лишних калорий.

Сладости без лишних калорий: вкусные и полезные десерты
Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, CC BY 2.0

Ягодно-йогуртовый пирог, инжирный салат с клюквенным желе, растительный шоколадный пудинг, безглютеновое миндальное печенье, кокосовое мороженое с лимонным тимьяном, а также блинчики с бананом и греческим йогуртом — все эти десерты низкокалорийные и полезные.

Они помогут вам насладиться сладким, оставаясь при этом в хорошей форме. Эти рецепты просты в приготовлении и содержат ингредиенты, которые можно найти в любом магазине. Добавьте их в свой рацион и наслаждайтесь без угрызений совести.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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