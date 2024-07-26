Эти блюда изменят ваше представление о здоровом питании

Здоровое питание без хлопот: готовим за 15 минут

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Здоровое питание может быть простым и быстрым. Для приготовления вкусных и питательных блюд требуется всего несколько ингредиентов и немного времени. Простота рецептов снижает вероятность заказать еду на вынос, делая домашнее приготовление более привлекательным.

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Например, для супа с чечевицей нужны только куриный или овощной бульон, чечевица и тимьян. Печеный батат с сыром и брокколи готовится из батата, брокколи и сыра. Фаршированные перцы включают перец, греческий йогурт и тунец. Табуле с киноа требует киноа, зерна граната и сыр фета.

Для цельнозерновой пасты с тунцом нужны макароны, тунец и каперсы. Эти рецепты помогут легко перейти на здоровое питание без лишних усилий.