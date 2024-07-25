Эти популярные продукты не надо давать детям

Исследования показывают связь между высоким потреблением сахара и увеличением заболеваемости диабетом 2 типа среди детей. Пища с высоким содержанием сахара и консервантов может также ухудшать успеваемость из-за проблем с концентрацией.
Медики обеспокоены ростом случаев детского ожирения, но этих проблем можно избежать, исключив некоторые продукты. Соки, даже с пометкой "для детей", содержат много сахара и теряют полезные вещества при обработке. Йогурты с добавленным сахаром менее полезны, лучше выбирать натуральные варианты.
Хлопья часто содержат скрытый сахар, предпочтительнее овсянка с фруктами. Куриные наггетсы, жареные во фритюре, содержат вредные трансжиры, поэтому лучше готовить их дома.
Лапша и макароны быстрого приготовления содержат фталаты и холестерин, что негативно влияет на здоровье детей. Выбор продуктов с низким содержанием сахара и консервантов поможет сохранить здоровье ребенка.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.