Эти популярные продукты не надо давать детям

Вредные продукты, которые нужно убрать из детского меню

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Исследования показывают связь между высоким потреблением сахара и увеличением заболеваемости диабетом 2 типа среди детей. Пища с высоким содержанием сахара и консервантов может также ухудшать успеваемость из-за проблем с концентрацией.

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Медики обеспокоены ростом случаев детского ожирения, но этих проблем можно избежать, исключив некоторые продукты. Соки, даже с пометкой "для детей", содержат много сахара и теряют полезные вещества при обработке. Йогурты с добавленным сахаром менее полезны, лучше выбирать натуральные варианты.

Хлопья часто содержат скрытый сахар, предпочтительнее овсянка с фруктами. Куриные наггетсы, жареные во фритюре, содержат вредные трансжиры, поэтому лучше готовить их дома.

Лапша и макароны быстрого приготовления содержат фталаты и холестерин, что негативно влияет на здоровье детей. Выбор продуктов с низким содержанием сахара и консервантов поможет сохранить здоровье ребенка.