Правильное питание: рецепт приготовления лосося под сливочным соусом

В этом блюде очень аппетитный соус: сливочный с ноткой поджаренного сыра. Он идеально сочетается с рыбой.
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Ингредиенты: 800 г лосося, 1 головка репчатого лука, 200 г сметаны, 100 г сливочного сыра, 2 г соли, 2 г чёрного перца, 3 ст. л. подсолнечного масла, 50 г сливочного масла, 5 зубчиков чеснока, 150 г шпината.
Приготовление:
Стейки лосося немного подсолить и слегка поджарить с обеих сторон на сковороде на растительном масле до золотистой корочки.
Вытащить рыбу и пока отставить сковороду в сторону, чуть позднее в ней будете готовить соус.
Лук и зелень нарезать, чеснок мелко нарезать или пропустить через пресс.
В сковороду положить сливочное масло, лук и чеснок, обжарить. Добавить к ним сметану или сливки, зелень, соль и перец. Можно сразу добавить туда сыр, тогда у соуса будет поджаренный сырный вкус. Всё перемешать и залить водой.
Выложить рыбу в соус и оставьте на среднем огне. После закипания убавьте огонь на самый минимум и тушите примерно 20-25 минут. За 3-4 минуты до готовности, можно добавить сыр, если не сделали этого ранее.