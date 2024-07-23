Правильное питание: рецепт приготовления лосося под сливочным соусом

Лосось под сливочным соусом

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом блюде очень аппетитный соус: сливочный с ноткой поджаренного сыра. Он идеально сочетается с рыбой.

Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты: 800 г лосося, 1 головка репчатого лука, 200 г сметаны, 100 г сливочного сыра, 2 г соли, 2 г чёрного перца, 3 ст. л. подсолнечного масла, 50 г сливочного масла, 5 зубчиков чеснока, 150 г шпината.

Приготовление: