Эксперт по этикету Уильям Хэнсон разъяснил, как правильно есть пиццу. Несмотря на споры о традициях, Хэнсон утверждает, что пиццу можно и нужно есть руками, загибая ломтики внутрь.
Однако, если пицца имеет множество начинки или особую форму, как пицца по-чикагски, лучше использовать нож и вилку. В Италии, например, пицца аль Тальо, нарезанная на квадратные или прямоугольные кусочки, обязательно едят руками.
Пери Иглтон, владелица итальянского кулинарного бренда, подчеркивает, что нож и вилка для такого вида пиццы будут восприняты негативно. Правила этикета меняются в зависимости от типа пиццы и культурных традиций.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.