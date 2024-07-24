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Как на самом деле нужно есть пиццу

Эксперт по этикету Хэнсон: как правильно есть пиццу

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Еда

Эксперт по этикету Уильям Хэнсон разъяснил, как правильно есть пиццу. Несмотря на споры о традициях, Хэнсон утверждает, что пиццу можно и нужно есть руками, загибая ломтики внутрь.

Эксперт по этикету Хэнсон: как правильно есть пиццу
Фото: commons.wikimedia.org by David Nuescheler uncled, PDM

Однако, если пицца имеет множество начинки или особую форму, как пицца по-чикагски, лучше использовать нож и вилку. В Италии, например, пицца аль Тальо, нарезанная на квадратные или прямоугольные кусочки, обязательно едят руками.

Пери Иглтон, владелица итальянского кулинарного бренда, подчеркивает, что нож и вилка для такого вида пиццы будут восприняты негативно. Правила этикета меняются в зависимости от типа пиццы и культурных традиций.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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