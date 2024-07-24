Этот популярный напиток вызывает повышенную потливость

Почему кофе может вызвать повышенную потливость

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Чрезмерная потливость в течение дня может быть связана с напитками, которые вы потребляете. Особенно это касается кофе и других напитков, содержащих кофеин. Кофеин, будучи стимулятором, ускоряет работу центральной нервной системы и повышает термогенез тела, что приводит к повышенной потливости.

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Людям с гипергидрозом, состоянием, при котором человек потеет больше необходимого, следует особенно внимательно следить за потреблением кофеина. Помимо кофе, к напиткам с кофеином относятся чай, матэ, энергетики и газировка. Безопасными заменителями являются травяные чаи, ройбуш и цикорий.

Умеренное потребление кофеина может улучшить концентрацию и спортивные результаты, но избыточное потребление способно усугубить гипергидроз и вызвать побочные эффекты, такие как ночная потливость и приливы у женщин в менопаузе.

Максимально допустимое количество кофеина — 150 мг в сутки (1-2 чашки кофе). Важно учитывать индивидуальную реакцию организма и следить за общим самочувствием, качеством сна и уровнем усталости.