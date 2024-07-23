Как легко приготовить изысканный ужин из курицы за 30 минут

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Идеи для быстрого и сытного ужина с курицей

2:03
Еда

Ужин с курицей — идеальный вариант для тех, кто хочет сытно поесть, не тратя много времени на приготовление. Блюда с курицей особенно подходят для занятых людей, так как требуют минимальных усилий по сравнению с рецептами, включающими тесто или тушение говядины.

Идеи для быстрого и сытного ужина с курицей
Фото: flickr.com by secretlond, CC BY-SA 2.0

Кроме того, куриное мясо является диетическим, что делает его идеальным выбором для тех, кто следит за калорийностью рациона и хочет похудеть.

Например, рецепт цыпленка с артишоками и грибами готовится всего за 35 минут и рассчитан на 4 персоны. Приправленные солью и перцем куриные грудки обжариваются до золотистого цвета, после чего тушатся с артишоками, грибами и белым вином. Блюдо получается ароматным и насыщенным, при этом его калорийность составляет всего 312 кКал на порцию.

Другой вариант — курица по-французски под лимонным соком и чесночным привкусом. Готовится за 35 минут и рассчитана на 6 персон. Куриные грудки обжариваются в смеси муки и специй, затем тушатся с куриным бульоном и лимонным соком, что придает блюду свежий и пикантный вкус.

Если вы предпочитаете более сладкие соусы, то курица в соусе из красного вина станет отличным выбором. Блюдо готовится за 45 минут и рассчитано на 12 персон. Куриные грудки тушатся с красным вином и коричневым сахаром, создавая неповторимый вкус.

Для гурманов подойдут куриные грудки с бальзамическим уксусом и чесноком, которые готовятся всего за 25 минут и впечатляют своим богатым вкусом. А если вы хотите насладиться сытным и сочным ужином, попробуйте куриные бедра на сковороде с молодым картофелем и морковью.

Все рецепты просты в приготовлении и требуют минимальных усилий, делая их идеальными для любого случая.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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