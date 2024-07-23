Этот салат из молодой моркови просто кладезь витаминов
Быстрый и полезный салат из молодой моркови
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В огородах уже созревает первая морковь. В ней очень много полезных веществ, поэтому обязательно приготовьте этот витаминный салат из молодой морковки.
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты: 70 г моркови, веточка кинзы, зубчик чеснока, 40 г классического йогурта.
Приготовление:
- Морковь очистите, помойте и натрите на крупной тёрке.
- Листья кинзы мелко нарежьте, чеснок измельчите.
- Перемешайте морковь с йогуртом, чесноком и кинзой.
Кинзу в рецепте можно заменить на базилик или мяту.
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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру