Этот салат из молодой моркови просто кладезь витаминов

Быстрый и полезный салат из молодой моркови

0:36 Your browser does not support the audio element. Еда

В огородах уже созревает первая морковь. В ней очень много полезных веществ, поэтому обязательно приготовьте этот витаминный салат из молодой морковки.

Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты: 70 г моркови, веточка кинзы, зубчик чеснока, 40 г классического йогурта.

Приготовление:

Морковь очистите, помойте и натрите на крупной тёрке. Листья кинзы мелко нарежьте, чеснок измельчите. Перемешайте морковь с йогуртом, чесноком и кинзой.

Кинзу в рецепте можно заменить на базилик или мяту.