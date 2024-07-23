Как сделать капкейки с вишней и шоколадом, которые покорят любого сладкоежку

Как приготовить идеальные капкейки с вишней и шоколадом

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Узнайте, как приготовить капкейки с вишней и шоколадом. Этот насыщенный десерт идеально подойдет к чаю и понравится вашим гостям.

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты

Для теста:

мука белая (215 г),

какао-порошок без сахара (15 г),

пудра сахарная (200 г),

разрыхлитель (1 ч. л.),

сода пищевая (¼ ч. л.),

масло сливочное (170 г),

соль (1 щепотка),

яйцо куриное (3 шт.),

экстракт ванильный (1 ч. л.),

сливки 10 % (175 мл),

пищевой краситель (30 мл),

вишня свежая (12 шт.).

Для вишневой начинки:

вишня замороженная (250 г),

пудра сахарная (50 г).

Для шоколадной глазури:

шоколад темный (180 г),

сливки 40% (250 мл).

Способ приготовления

Смешайте муку, какао, разрыхлитель, соду, сахарную пудру и соль. Добавьте яйца, растопленное масло, ванильный экстракт, сливки и красный краситель. Распределите тесто по 12 емкостям для капкейков и выпекайте 20 минут при 180 градусах.

В это время приготовьте вишневую начинку. Смешайте вишню и сахарную пудру в кастрюле, доведите до кипения и загустения, затем снимите с огня.

Для глазури растопите шоколад со сливками. Вырежьте середину из готовых кексов, не доходя до дна, и наполните ее вишневой начинкой. Покройте капкейки шоколадной глазурью и украсьте свежей вишней.

Этот рецепт рассчитан на 12 персон и займёт у вас всего 20 минут на приготовление. Приятного аппетита!