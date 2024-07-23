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Как сделать капкейки с вишней и шоколадом, которые покорят любого сладкоежку

Как приготовить идеальные капкейки с вишней и шоколадом

1:52
Еда

Узнайте, как приготовить капкейки с вишней и шоколадом. Этот насыщенный десерт идеально подойдет к чаю и понравится вашим гостям.

Как приготовить идеальные капкейки с вишней и шоколадом
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты

Для теста:

  • мука белая (215 г),
  • какао-порошок без сахара (15 г),
  • пудра сахарная (200 г),
  • разрыхлитель (1 ч. л.),
  • сода пищевая (&frac14 ч. л.),
  • масло сливочное (170 г),
  • соль (1 щепотка),
  • яйцо куриное (3 шт.),
  • экстракт ванильный (1 ч. л.),
  • сливки 10 % (175 мл),
  • пищевой краситель (30 мл),
  • вишня свежая (12 шт.).

Для вишневой начинки:

  • вишня замороженная (250 г),
  • пудра сахарная (50 г).

Для шоколадной глазури:

  • шоколад темный (180 г),
  • сливки 40% (250 мл).

Способ приготовления

Смешайте муку, какао, разрыхлитель, соду, сахарную пудру и соль. Добавьте яйца, растопленное масло, ванильный экстракт, сливки и красный краситель. Распределите тесто по 12 емкостям для капкейков и выпекайте 20 минут при 180 градусах.

В это время приготовьте вишневую начинку. Смешайте вишню и сахарную пудру в кастрюле, доведите до кипения и загустения, затем снимите с огня.

Для глазури растопите шоколад со сливками. Вырежьте середину из готовых кексов, не доходя до дна, и наполните ее вишневой начинкой. Покройте капкейки шоколадной глазурью и украсьте свежей вишней.

Этот рецепт рассчитан на 12 персон и займёт у вас всего 20 минут на приготовление. Приятного аппетита!

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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