Как сделать капкейки с вишней и шоколадом, которые покорят любого сладкоежку

Узнайте, как приготовить капкейки с вишней и шоколадом. Этот насыщенный десерт идеально подойдет к чаю и понравится вашим гостям.
Для теста:
Для вишневой начинки:
Для шоколадной глазури:
Смешайте муку, какао, разрыхлитель, соду, сахарную пудру и соль. Добавьте яйца, растопленное масло, ванильный экстракт, сливки и красный краситель. Распределите тесто по 12 емкостям для капкейков и выпекайте 20 минут при 180 градусах.
В это время приготовьте вишневую начинку. Смешайте вишню и сахарную пудру в кастрюле, доведите до кипения и загустения, затем снимите с огня.
Для глазури растопите шоколад со сливками. Вырежьте середину из готовых кексов, не доходя до дна, и наполните ее вишневой начинкой. Покройте капкейки шоколадной глазурью и украсьте свежей вишней.
Этот рецепт рассчитан на 12 персон и займёт у вас всего 20 минут на приготовление. Приятного аппетита!
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