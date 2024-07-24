Простой и вкусный омлет в чашке: один из самых простых завтраков из всех возможных

Омлет в чашке: очень простой завтрак, который готовится в микроволновке за пару минут

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет в кружке — это быстрое и лёгкое блюдо, которое можно приготовить в микроволновой печи.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey Churushkin, CC BY-SA 4.0

Вам понадобятся следующие ингредиенты (на 2 порции):

3 яйца;

45 мл молока;

щепотка соли;

измельчённая ветчина (3 ст. л.);

тёртый сыр (3 ст. л.);

половина помидора;

зелень по вкусу.

Приготовление