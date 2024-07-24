Простой и вкусный омлет в чашке: один из самых простых завтраков из всех возможных

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Омлет в чашке: очень простой завтрак, который готовится в микроволновке за пару минут

0:50
Еда

Омлет в кружке — это быстрое и лёгкое блюдо, которое можно приготовить в микроволновой печи.

Омлет в чашке: очень простой завтрак, который готовится в микроволновке за пару минут
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey Churushkin, CC BY-SA 4.0

Вам понадобятся следующие ингредиенты (на 2 порции):

  • 3 яйца;
  • 45 мл молока;
  • щепотка соли;
  • измельчённая ветчина (3 ст. л.);
  • тёртый сыр (3 ст. л.);
  • половина помидора;
  • зелень по вкусу.

Приготовление

  1. Взбейте яйца с молоком и солью до однородной массы (это можно сделать просто вилкой).
  2. Добавьте ветчину, сыр, помидор и зелень, тщательно перемешайте.
  3. Разлейте смесь по двум кружкам, заполнив их на треть.
  4. Поставьте кружки в микроволновую печь и готовьте на максимальной мощности 1 минуту 40 секунд.
  5. В процессе приготовления несколько раз перемешайте массу.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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