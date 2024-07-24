Простой и вкусный омлет в чашке: один из самых простых завтраков из всех возможных
Омлет в чашке: очень простой завтрак, который готовится в микроволновке за пару минут
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Омлет в кружке — это быстрое и лёгкое блюдо, которое можно приготовить в микроволновой печи.
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey Churushkin, CC BY-SA 4.0
Вам понадобятся следующие ингредиенты (на 2 порции):
- 3 яйца;
- 45 мл молока;
- щепотка соли;
- измельчённая ветчина (3 ст. л.);
- тёртый сыр (3 ст. л.);
- половина помидора;
- зелень по вкусу.
Приготовление
- Взбейте яйца с молоком и солью до однородной массы (это можно сделать просто вилкой).
- Добавьте ветчину, сыр, помидор и зелень, тщательно перемешайте.
- Разлейте смесь по двум кружкам, заполнив их на треть.
- Поставьте кружки в микроволновую печь и готовьте на максимальной мощности 1 минуту 40 секунд.
- В процессе приготовления несколько раз перемешайте массу.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру