Окрошка с креветками — идеально для приготовления в летнюю жару

Если вам надоела традиционная окрошка, то предлагаем приготовить холодный суп с креветками. Рассказываем, как это сделать.
1. Сварить в солёной воде креветки. Остудить, а затем почистить.
2. Отварить картофель и яйца. Остудить и мелко нарезать.
3. Нашинковать зелёный лук и укроп. Огурцы и редис натереть на крупной тёрке.
4. В ёмкости смешать креветки, картофель, яйца, зелень, редис и огурцы. Добавить минеральную воду и кефир. Блюдо готово! При желании можно добавить сок лимона.
Ранее Pravda.Ru писала о секретах приготовления вкусной окрошки.
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