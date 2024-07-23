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Окрошка с креветками — идеально для приготовления в летнюю жару

Рецепт окрошки с креветками в летнюю жару

1:07
Еда

Если вам надоела традиционная окрошка, то предлагаем приготовить холодный суп с креветками. Рассказываем, как это сделать.

Рецепт окрошки с креветками в летнюю жару
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Креветки — 200 г
  • Картофель — 2 шт.
  • Яйцо — 3 шт.
  • Редис — 4 шт.
  • Огурец — 4 шт.
  • Зелёный лук — 1 пучок
  • Укроп — 3 веточки
  • Минеральная вода — 400 мл
  • Кефир — 400 г 
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Сварить в солёной воде креветки. Остудить, а затем почистить.

2. Отварить картофель и яйца. Остудить и мелко нарезать.

3. Нашинковать зелёный лук и укроп. Огурцы и редис натереть на крупной тёрке.

4. В ёмкости смешать креветки, картофель, яйца, зелень, редис и огурцы. Добавить минеральную воду и кефир. Блюдо готово! При желании можно добавить сок лимона.

Ранее Pravda.Ru писала о секретах приготовления вкусной окрошки.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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