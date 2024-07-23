Окрошка с креветками — идеально для приготовления в летнюю жару

Рецепт окрошки с креветками в летнюю жару

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам надоела традиционная окрошка, то предлагаем приготовить холодный суп с креветками. Рассказываем, как это сделать.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

Креветки — 200 г

Картофель — 2 шт.

Яйцо — 3 шт.

Редис — 4 шт.

Огурец — 4 шт.

Зелёный лук — 1 пучок

Укроп — 3 веточки

Минеральная вода — 400 мл

Кефир — 400 г

Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Сварить в солёной воде креветки. Остудить, а затем почистить.

2. Отварить картофель и яйца. Остудить и мелко нарезать.

3. Нашинковать зелёный лук и укроп. Огурцы и редис натереть на крупной тёрке.

4. В ёмкости смешать креветки, картофель, яйца, зелень, редис и огурцы. Добавить минеральную воду и кефир. Блюдо готово! При желании можно добавить сок лимона.

Ранее Pravda.Ru писала о секретах приготовления вкусной окрошки.