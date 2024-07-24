Пирожное "Картошка" из печенья, какао и сгущёнки: горячо любимый всеми вкус детства

Пирожное "Картошка" из песочного печенья со сгущёнкой — это упрощённый и знакомый многим вариант знаменитого десерта. Этот шоколадный десерт часто ассоциируется с детством, и сегодня его готовят преимущественно таким способом.
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Ингредиенты:
500 г песочного печенья (например, "Топлёное молоко");
7 столовых ложек какао;
100 г сливочного масла;
250 г сгущённого молока;
1-2 столовые ложки коньяка, рома или ликёра (по желанию).
Приготовление
Измельчите печенье в блендере до состояния крошки и смешайте с 5 столовыми ложками какао.
Добавьте размягчённое или растопленное масло и тщательно перемешайте.
Постепенно добавляйте сгущённое молоко, пока масса не станет однородной. Для аромата можно добавить алкоголь.
Сформируйте из полученной массы овальные пирожные, напоминающие по форме картошку.
Присыпьте пирожные оставшимся какао и поставьте в холодильник на 10 минут.
Взбейте размягчённое масло с сахаром или пудрой.
Переложите крем в кондитерский мешок и украсьте пирожные.