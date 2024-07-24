Пирожное "Картошка" из печенья, какао и сгущёнки: горячо любимый всеми вкус детства

Пирожное "Картошка" из песочного печенья со сгущёнкой: привычнее и проще "классики"

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирожное "Картошка" из песочного печенья со сгущёнкой — это упрощённый и знакомый многим вариант знаменитого десерта. Этот шоколадный десерт часто ассоциируется с детством, и сегодня его готовят преимущественно таким способом.

Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

500 г песочного печенья (например, "Топлёное молоко");

7 столовых ложек какао;

100 г сливочного масла;

250 г сгущённого молока;

1-2 столовые ложки коньяка, рома или ликёра (по желанию).

Приготовление