Итальянский соус Альфредо: его нежный сливочный вкус сделает обычную пасту восхитительной

Соус Альфредо — это традиционный итальянский сливочный сырный соус. Легенда гласит, что жена одного римского ресторатора после рождения сына потеряла аппетит, и её муж решил создать блюдо, которое она точно полюбит. Так появилась паста с нежным бархатистым соусом из сливочного масла, сливок и сыра. Создателя соуса звали Альфредо.
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Соус идеально сочетается с пастой феттучини, но также подходит для отварных овощей и куриных блюд. Вы можете легко приготовить этот соус дома, используя простые ингредиенты и затратив совсем немного времени.
Ингредиенты:
100 г пармезана;
70 г сливочного масла;
500 мл жирных сливок;
2 зубчика чеснока;
чёрный молотый перец на кончике ножа;
соль по вкусу.
Приготовление
Растопите сливочное масло на медленном огне и добавьте мелко нарезанный чеснок. Прогрейте его в течение 1–2 минут, чтобы передать маслу аромат, но не обжарьте.
Влейте сливки и, помешивая, варите соус на медленном огне до лёгкого загустения. Смесь не должна кипеть.
Посолите и поперчите соус по вкусу.
Добавьте тёртый пармезан и мешайте до полного растворения сыра.
Подавайте соус горячим вместе с пастой или храните его в холодильнике в течение 3–4 дней.