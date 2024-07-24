Итальянский соус Альфредо: его нежный сливочный вкус сделает обычную пасту восхитительной

Соус Альфредо: идеален для пасты, блюд из курицы и отварных овощей

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Соус Альфредо — это традиционный итальянский сливочный сырный соус. Легенда гласит, что жена одного римского ресторатора после рождения сына потеряла аппетит, и её муж решил создать блюдо, которое она точно полюбит. Так появилась паста с нежным бархатистым соусом из сливочного масла, сливок и сыра. Создателя соуса звали Альфредо.

Фото: commons.wikimedia.org by Alpha, CC BY-SA 2.0

Соус идеально сочетается с пастой феттучини, но также подходит для отварных овощей и куриных блюд. Вы можете легко приготовить этот соус дома, используя простые ингредиенты и затратив совсем немного времени.

Ингредиенты:

100 г пармезана;

70 г сливочного масла;

500 мл жирных сливок;

2 зубчика чеснока;

чёрный молотый перец на кончике ножа;

соль по вкусу.

Приготовление