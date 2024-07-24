Трубочки с варёной сгущёнкой: такие сладкие и хрустящие, что их можно съесть целый вагон

Трубочки и орешки, наполненные варёной сгущёнкой, были любимым лакомством советских детей. Они получаются такими хрустящими и сладкими, что их можно есть бесконечно. Если у вас нет форм для орешков, попробуйте приготовить трубочки. Современная вафельница подойдёт для этого идеально.
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Ингредиенты:
4 яйца,
200 г сливочного масла,
2 стакана муки,
1 стакан сахара,
1 чайная ложка подсолнечного масла,
1 банка варёной сгущёнки.
Приготовление
Взбейте яйца в глубокой чаше миксером.
Добавьте размягчённое или растопленное на водяной бане сливочное масло и продолжайте взбивать.
Постепенно всыпайте муку и сахар, пока не получите жидкое тесто, похожее на кефир.
Разогрейте вафельницу и смажьте её растительным маслом.
Выпекайте вафли и, если у вас нет специального приспособления для сворачивания, сверните их вручную в трубочки.
Начините трубочки сгущёнкой с помощью кондитерского пакета или взбейте сгущёнку со сливочным маслом для получения более изысканного крема.