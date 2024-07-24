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Трубочки с варёной сгущёнкой: такие сладкие и хрустящие, что их можно съесть целый вагон

Трубочки с варёной сгущёнкой: делаются на простом тесте из яиц, сахара, муки и масла

1:10
Еда

Трубочки и орешки, наполненные варёной сгущёнкой, были любимым лакомством советских детей. Они получаются такими хрустящими и сладкими, что их можно есть бесконечно. Если у вас нет форм для орешков, попробуйте приготовить трубочки. Современная вафельница подойдёт для этого идеально.

Трубочки с варёной сгущёнкой: делаются на простом тесте из яиц, сахара, муки и масла
Фото: commons.wikimedia.org by Abaddon1337, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 4 яйца,
  • 200 г сливочного масла,
  • 2 стакана муки,
  • 1 стакан сахара,
  • 1 чайная ложка подсолнечного масла,
  • 1 банка варёной сгущёнки.

Приготовление

  1. Взбейте яйца в глубокой чаше миксером.
  2. Добавьте размягчённое или растопленное на водяной бане сливочное масло и продолжайте взбивать.
  3. Постепенно всыпайте муку и сахар, пока не получите жидкое тесто, похожее на кефир.
  4. Разогрейте вафельницу и смажьте её растительным маслом.
  5. Выпекайте вафли и, если у вас нет специального приспособления для сворачивания, сверните их вручную в трубочки.
  6. Начините трубочки сгущёнкой с помощью кондитерского пакета или взбейте сгущёнку со сливочным маслом для получения более изысканного крема.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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