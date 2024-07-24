Трубочки с варёной сгущёнкой: такие сладкие и хрустящие, что их можно съесть целый вагон

Трубочки с варёной сгущёнкой: делаются на простом тесте из яиц, сахара, муки и масла

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Трубочки и орешки, наполненные варёной сгущёнкой, были любимым лакомством советских детей. Они получаются такими хрустящими и сладкими, что их можно есть бесконечно. Если у вас нет форм для орешков, попробуйте приготовить трубочки. Современная вафельница подойдёт для этого идеально.

Фото: commons.wikimedia.org by Abaddon1337, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

4 яйца,

200 г сливочного масла,

2 стакана муки,

1 стакан сахара,

1 чайная ложка подсолнечного масла,

1 банка варёной сгущёнки.

Приготовление