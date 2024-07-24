Макароны с сыром и беконом: добавляем необычный ингредиент и получаем новое блюдо

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Макароны с сыром, беконом и пивом: оригинальный вкус знакомого блюда

1:21
Еда

Макароны с сыром, беконом и пивом — оригинальное блюдо с неповторимым вкусом, которые обязательно понравится вашим родным!

Макароны с сыром, беконом и пивом: оригинальный вкус знакомого блюда
Фото: commons.wikimedia.org by Martin, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 3 столовые ложки сливочного масла,
  • 3 столовые ложки муки,
  • 240 мл пива,
  • 240 мл молока,
  • 180 г чеддера или другого твёрдого сыра,
  • половина чайной ложки соли,
  • щепотка чёрного молотого перца,
  • 450 г варёных макарон,
  • 8 ломтиков бекона,
  • 150 г панировочных сухарей,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 1 столовая ложка рубленого зелёного лука.

Приготовление

  1. Разогрейте в сковороде сливочное масло и обжарьте муку около минуты.
  2. Медленно влейте пиво и молоко, постоянно помешивая. Оставьте на огне ещё на 2-3 минуты для загустения смеси.
  3. Добавьте сыр, мелко нарезанный жареный бекон, посолите и поперчите.
  4. В форму для выпечки выложите макароны и залейте их соусом.
  5. Покройте сверху смесью из сухарей и оливкового масла.
  6. Выпекайте в духовке при температуре 190 °С в течение 25-30 минут.
  7. Остудите 10 минут и посыпьте зелёным луком перед подачей.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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