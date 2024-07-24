Макароны с сыром и беконом: добавляем необычный ингредиент и получаем новое блюдо
Макароны с сыром, беконом и пивом: оригинальный вкус знакомого блюда
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Макароны с сыром, беконом и пивом — оригинальное блюдо с неповторимым вкусом, которые обязательно понравится вашим родным!
Фото: commons.wikimedia.org by Martin, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- 3 столовые ложки сливочного масла,
- 3 столовые ложки муки,
- 240 мл пива,
- 240 мл молока,
- 180 г чеддера или другого твёрдого сыра,
- половина чайной ложки соли,
- щепотка чёрного молотого перца,
- 450 г варёных макарон,
- 8 ломтиков бекона,
- 150 г панировочных сухарей,
- 2 столовые ложки оливкового масла,
- 1 столовая ложка рубленого зелёного лука.
Приготовление
- Разогрейте в сковороде сливочное масло и обжарьте муку около минуты.
- Медленно влейте пиво и молоко, постоянно помешивая. Оставьте на огне ещё на 2-3 минуты для загустения смеси.
- Добавьте сыр, мелко нарезанный жареный бекон, посолите и поперчите.
- В форму для выпечки выложите макароны и залейте их соусом.
- Покройте сверху смесью из сухарей и оливкового масла.
- Выпекайте в духовке при температуре 190 °С в течение 25-30 минут.
- Остудите 10 минут и посыпьте зелёным луком перед подачей.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру