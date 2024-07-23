Классический рассольник на говяжьем бульоне: близкие будут просить ещё тарелочку

Рассольник — традиционный суп, который готовится с использованием перловки и солёных огурцов. Существует два основных варианта рассольника: классический, приготовленный на говяжьем бульоне, и ленинградский, сваренный на бульоне из куриных потрохов. В этом рецепте представлен классический вариант рассольника.
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Ингредиенты для приготовления рассольника на 6 порций:
говяжий бульон — 1,5 л;
картофель — 3 штуки;
солёные огурцы — 3 штуки;
морковь — 1 штука;
рассол от огурцов — 100 мл;
перловая крупа — 75 г;
растительное масло — 10 г;
помидор — половина;
лук — половина;
сметана — 50 г;
зелень — половина пучка;
чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление рассольника
Мясной бульон является основой для рассольника. Рекомендуется приготовить бульон заранее, чтобы сэкономить время в день варки супа. Можно использовать любое мясо, но говядина на кости (грудинка или рёбра) является предпочтительным вариантом.
Нарежьте картофель, помидор, лук и огурцы мелкими кубиками, а морковь натрите на тёрке.
Доведите бульон до кипения и добавьте картофель. Варите его около 10 минут до мягкости.
В то время пока картофель варится, обжарьте морковь и лук на растительном масле.
Когда картофель станет мягким, добавьте обжаренные морковь и лук, нарезанный помидор, замоченную перловку и процеженный огуречный рассол.