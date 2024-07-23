Классический рассольник на говяжьем бульоне: близкие будут просить ещё тарелочку

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Аппетитный рассольник: вкуснейший суп с обязательной перловкой и солёными огурцами

1:51
Еда

Рассольник — традиционный суп, который готовится с использованием перловки и солёных огурцов. Существует два основных варианта рассольника: классический, приготовленный на говяжьем бульоне, и ленинградский, сваренный на бульоне из куриных потрохов. В этом рецепте представлен классический вариант рассольника.

Аппетитный рассольник: вкуснейший суп с обязательной перловкой и солёными огурцами
Фото: wikimedia.org by Eugene Kim, CC BY 2.0

Ингредиенты для приготовления рассольника на 6 порций:

  • говяжий бульон — 1,5 л;
  • картофель — 3 штуки;
  • солёные огурцы — 3 штуки;
  • морковь — 1 штука;
  • рассол от огурцов — 100 мл;
  • перловая крупа — 75 г;
  • растительное масло — 10 г;
  • помидор — половина;
  • лук — половина;
  • сметана — 50 г;
  • зелень — половина пучка;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление рассольника

  1. Мясной бульон является основой для рассольника. Рекомендуется приготовить бульон заранее, чтобы сэкономить время в день варки супа. Можно использовать любое мясо, но говядина на кости (грудинка или рёбра) является предпочтительным вариантом.
  2. Нарежьте картофель, помидор, лук и огурцы мелкими кубиками, а морковь натрите на тёрке.
  3. Доведите бульон до кипения и добавьте картофель. Варите его около 10 минут до мягкости.
  4. В то время пока картофель варится, обжарьте морковь и лук на растительном масле.
  5. Когда картофель станет мягким, добавьте обжаренные морковь и лук, нарезанный помидор, замоченную перловку и процеженный огуречный рассол.
  6. Варите суп ещё 5-7 минут на медленном огне.
  7. Приправьте готовый рассольник свежемолотым чёрным перцем и нарезанной зеленью. Подавайте горячим, добавив сметану.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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