Классический рассольник на говяжьем бульоне: близкие будут просить ещё тарелочку

Аппетитный рассольник: вкуснейший суп с обязательной перловкой и солёными огурцами

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Рассольник — традиционный суп, который готовится с использованием перловки и солёных огурцов. Существует два основных варианта рассольника: классический, приготовленный на говяжьем бульоне, и ленинградский, сваренный на бульоне из куриных потрохов. В этом рецепте представлен классический вариант рассольника.

Фото: wikimedia.org by Eugene Kim, CC BY 2.0

Ингредиенты для приготовления рассольника на 6 порций:

говяжий бульон — 1,5 л;

картофель — 3 штуки;

солёные огурцы — 3 штуки;

морковь — 1 штука;

рассол от огурцов — 100 мл;

перловая крупа — 75 г;

растительное масло — 10 г;

помидор — половина;

лук — половина;

сметана — 50 г;

зелень — половина пучка;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление рассольника