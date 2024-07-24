Кабачковая запеканка, от которой не оторваться: пошаговый рецепт приготовления

Кабачки — поистине универсальный овощ, который можно готовить множеством способов. Одно из самых вкусных и сытных блюд из кабачков — это запеканка. Она получается ароматной, сочной и невероятно аппетитной. Давайте разберёмся, как приготовить идеальную кабачковую запеканку в домашних условиях.
1. Вымойте и очистите кабачки. Нарежьте их тонкими кружочками или полукольцами.
2. Выложите кабачковые слайсы в смазанную маслом форму для запекания, слегка посолите и поперчите.
3. Взбейте яйца с сметаной (или сливками), чесноком, солью и перцем до однородной массы.
4. Аккуратно вылейте яично-сметанную смесь поверх кабачков. Распределите по всей поверхности.
5. Натрите твердый сыр на крупной терке и равномерно посыпьте им верх запеканки.
6. Запекайте кабачковую запеканку в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут, пока сыр не зарумянится.
7. За 5-7 минут до готовности посыпьте запеканку рубленой зеленью по желанию.
Готовую кабачковую запеканку можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу, рыбе, салатам. Она отлично дополнит ваше повседневное или праздничное меню. Приятного аппетита!
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.