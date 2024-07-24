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Кабачковая запеканка, от которой не оторваться: пошаговый рецепт приготовления

Сочная и воздушная кабачковая запеканка: простой и вкусный рецепт

2:20
Еда

Кабачки — поистине универсальный овощ, который можно готовить множеством способов. Одно из самых вкусных и сытных блюд из кабачков — это запеканка. Она получается ароматной, сочной и невероятно аппетитной. Давайте разберёмся, как приготовить идеальную кабачковую запеканку в домашних условиях.

Сочная и воздушная кабачковая запеканка: простой и вкусный рецепт
Фото: flickr.com by Martin, CC BY 2.0

Ингредиенты для кабачковой запеканки:

  • кабачки — 800-1000 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сметана или сливки — 200 мл;
  • сыр твердый — 150 г;
  • мука — 2-3 ст. л.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень (петрушка, укроп) — по желанию.

Приготовление:

1. Вымойте и очистите кабачки. Нарежьте их тонкими кружочками или полукольцами.

2. Выложите кабачковые слайсы в смазанную маслом форму для запекания, слегка посолите и поперчите.

3. Взбейте яйца с сметаной (или сливками), чесноком, солью и перцем до однородной массы.

4. Аккуратно вылейте яично-сметанную смесь поверх кабачков. Распределите по всей поверхности.

5. Натрите твердый сыр на крупной терке и равномерно посыпьте им верх запеканки.

6. Запекайте кабачковую запеканку в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут, пока сыр не зарумянится.

7. За 5-7 минут до готовности посыпьте запеканку рубленой зеленью по желанию.

Секреты идеальной кабачковой запеканки:

  • Нарезайте кабачки тонко, чтобы они хорошо пропекались.
  • Не забудьте тщательно взбить яйца со сметаной — это сделает запеканку воздушной.
  • Выбирайте твердый, ароматный сыр, он придаст запеканке насыщенный вкус.
  • Добавление чеснока обогатит аромат блюда.
  • Зелень, добавленная в конце, освежит вкус запеканки.

Готовую кабачковую запеканку можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу, рыбе, салатам. Она отлично дополнит ваше повседневное или праздничное меню. Приятного аппетита!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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