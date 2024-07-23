Идеи для замораживания: сохраняйте свежесть продуктов

Что можно заморозить из продуктов и блюд в морозилке

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

В то время как большинство людей используют свои морозильные камеры только для мяса, рыбы и льда, вы можете использовать морозильную камеру для многих других продуктов.

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Открыв для себя её потенциал, вы сможете сэкономить много денег и сохранить свежесть продуктов в течение многих недель или даже месяцев.

Яйца

Замораживать яйца можно, но не в скорлупе. Разбейте яйца, взбейте их, а затем храните в герметичных контейнерах или лотках для кубиков льда.

Хлеб и выпечка

Большинство видов хлеба, булочек и выпечки можно замораживать. Перед замораживанием желательно нарезать хлеб, чтобы было удобно вынимать и использовать отдельные ломтики, не размораживая всю буханку.

Варёный рис и макароны

Остатки варёного риса и макарон можно заморозить. Перед замораживанием убедитесь, что они остыли до комнатной температуры, храните их в герметичных контейнерах.

Авокадо

Пюрируйте спелые авокадо и замораживайте их в герметичном контейнере. Добавление небольшого количества лимонного сока может помочь предотвратить потемнение. Замороженные порции авокадо отлично подходят для смузи или гуакамоле.

Домашний суп

Приготовьте большую порцию любимого супа и заморозьте его отдельными порциями. Замораживание в герметичных контейнерах или пакетах для заморозки удобно для последующего разогрева.

При замораживании продуктов обязательно удаляйте как можно больше воздуха из контейнеров или пакетов.