Едим и балдеем, как в детстве: рецепт приготовления идеальных домашних блинов

Блины — одно из самых популярных и любимых блюд в России. Очень часто хозяйки стремятся приготовить тоненькие, воздушные блинчики, которые будут просто таять во рту. Хотите узнать секрет этого кулинарного мастерства? Тогда внимательно следуйте нашей пошаговой инструкции!
Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты для тоненьких блинчиков
мука пшеничная — 1,5 стакана;
молоко — 2 стакана;
яйца — 2 шт.;
сахар — 1 ст. л.;
соль — щепотка;
растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление:
Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и соль. Взбейте венчиком в пышную, воздушную массу.
Постепенно влейте в яичную смесь молоко, непрерывно помешивая, чтобы не было комочков.
Просейте муку, постепенно всыпая ее в жидкую основу. Перемешивайте до однородной консистенции без комочков.
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