Едим и балдеем, как в детстве: рецепт приготовления идеальных домашних блинов

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Тончайшие блинчики, как в лучших кафе: пошаговая инструкция приготовления

2:13
Еда

Блины — одно из самых популярных и любимых блюд в России. Очень часто хозяйки стремятся приготовить тоненькие, воздушные блинчики, которые будут просто таять во рту. Хотите узнать секрет этого кулинарного мастерства? Тогда внимательно следуйте нашей пошаговой инструкции!

Тончайшие блинчики, как в лучших кафе: пошаговая инструкция приготовления
Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для тоненьких блинчиков

  • мука пшеничная — 1,5 стакана;
  • молоко — 2 стакана;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и соль. Взбейте венчиком в пышную, воздушную массу.
  2. Постепенно влейте в яичную смесь молоко, непрерывно помешивая, чтобы не было комочков.
  3. Просейте муку, постепенно всыпая ее в жидкую основу. Перемешивайте до однородной консистенции без комочков.
  4. Добавьте 2 столовые ложки растительного масла. Тщательно перемешайте тесто.
  5. Накройте миску с тестом пищевой пленкой или крышкой и оставьте на 30 минут, чтобы мука "созрела".
  6. Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее небольшим количеством масла.
  7. Наливайте тесто на сковороду небольшими порциями, равномерно распределяя его по всей поверхности.
  8. Обжаривайте блинчик около 1 минуты, затем аккуратно переверните и жарьте еще 30 секунд.

Секреты идеальных тоненьких блинчиков:

  • Дайте тесту настояться, тогда блины получатся нежнее и воздушнее.
  • Используйте цельное молоко, оно сделает блины более мягкими.
  • Не передерживайте блинчик на сковороде, чтобы он не стал слишком сухим.
  • Наливайте тесто тонким слоем, чтобы блины были действительно тоненькими.
  • Смажьте сковороду маслом перед каждым новым блином, так они не будут прилипать.

Готовые блинчики можно подавать со сладкими или солеными начинками на свой вкус. Сочетайте их с мёдом, вареньем, сгущенкой, сметаной, творогом и другими любимыми добавками. Приятного аппетита!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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