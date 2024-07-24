Едим и балдеем, как в детстве: рецепт приготовления идеальных домашних блинов

Тончайшие блинчики, как в лучших кафе: пошаговая инструкция приготовления

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины — одно из самых популярных и любимых блюд в России. Очень часто хозяйки стремятся приготовить тоненькие, воздушные блинчики, которые будут просто таять во рту. Хотите узнать секрет этого кулинарного мастерства? Тогда внимательно следуйте нашей пошаговой инструкции!

Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты для тоненьких блинчиков

мука пшеничная — 1,5 стакана;

молоко — 2 стакана;

яйца — 2 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и соль. Взбейте венчиком в пышную, воздушную массу. Постепенно влейте в яичную смесь молоко, непрерывно помешивая, чтобы не было комочков. Просейте муку, постепенно всыпая ее в жидкую основу. Перемешивайте до однородной консистенции без комочков. Добавьте 2 столовые ложки растительного масла. Тщательно перемешайте тесто. Накройте миску с тестом пищевой пленкой или крышкой и оставьте на 30 минут, чтобы мука "созрела". Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее небольшим количеством масла. Наливайте тесто на сковороду небольшими порциями, равномерно распределяя его по всей поверхности. Обжаривайте блинчик около 1 минуты, затем аккуратно переверните и жарьте еще 30 секунд.

Секреты идеальных тоненьких блинчиков:

Дайте тесту настояться, тогда блины получатся нежнее и воздушнее.

Используйте цельное молоко, оно сделает блины более мягкими.

Не передерживайте блинчик на сковороде, чтобы он не стал слишком сухим.

Наливайте тесто тонким слоем, чтобы блины были действительно тоненькими.

Смажьте сковороду маслом перед каждым новым блином, так они не будут прилипать.

Готовые блинчики можно подавать со сладкими или солеными начинками на свой вкус. Сочетайте их с мёдом, вареньем, сгущенкой, сметаной, творогом и другими любимыми добавками. Приятного аппетита!