Настоящее наслаждение: рецепт приготовления сырного мороженого

Сыр подходит не только для супов и соусов — он также может быть ингредиентом необычного и вкусного мороженого.
Если вы любите экспериментировать с едой, то вы можете попробовать приготовить его самостоятельно.
Начните с выбора сыра с уникальным и интересным вкусом. Некоторые популярные варианты: сыр с плесенью, чеддер или козий сыр. Вы можете экспериментировать с разными видами, чтобы найти тот, который вам больше всего нравится.
Вам понадобятся такие ингредиенты, как жирные сливки, молоко, сахар и сыр.
В кастрюле смешайте молоко и жирные сливки, готовьте всё на медленном огне. Добавьте сахар, помешивайте, пока он не растворится. Затем добавьте сыр и продолжайте помешивать, пока он не растает и не смешается с другими ингредиентами.
Снимите кастрюлю с огня и дайте смеси остыть. Ускорить этот процесс можно, поместив кастрюлю на ледяную баню. Остывшую смесь перелейте в мороженицу и взбейте.
Переложите взбитое мороженое в герметичный контейнер и поместите его в морозильную камеру на несколько часов или пока оно не затвердеет.
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