Настоящее наслаждение: рецепт приготовления сырного мороженого

Рецепт приготовления вкусного сырного мороженого

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Сыр подходит не только для супов и соусов — он также может быть ингредиентом необычного и вкусного мороженого.

Фото: commons.wikimedia.org by Beingmarathi, CC BY-SA 4.0

Если вы любите экспериментировать с едой, то вы можете попробовать приготовить его самостоятельно.

Выберите сыр

Начните с выбора сыра с уникальным и интересным вкусом. Некоторые популярные варианты: сыр с плесенью, чеддер или козий сыр. Вы можете экспериментировать с разными видами, чтобы найти тот, который вам больше всего нравится.

Подготовьте ингредиенты

Вам понадобятся такие ингредиенты, как жирные сливки, молоко, сахар и сыр.

Приготовление

В кастрюле смешайте молоко и жирные сливки, готовьте всё на медленном огне. Добавьте сахар, помешивайте, пока он не растворится. Затем добавьте сыр и продолжайте помешивать, пока он не растает и не смешается с другими ингредиентами.

Снимите кастрюлю с огня и дайте смеси остыть. Ускорить этот процесс можно, поместив кастрюлю на ледяную баню. Остывшую смесь перелейте в мороженицу и взбейте.

Переложите взбитое мороженое в герметичный контейнер и поместите его в морозильную камеру на несколько часов или пока оно не затвердеет.