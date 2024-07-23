Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голкипер Худяков перешел в австрийский клуб "Штурм"
18-летняя невеста Григория Лепса показала фигуру на турецком курорте
Среди россиян растет интерес к пешим прогулкам в горах
В Южной Корее создана первая в мире система дистанционного управления сознанием
Куда пойти в Чебоксарах? Обзор самых интересных мест
Ида Галич продемонстрировала фигуру в платье, которое раньше боялась носить
Как сохранить макияж идеальным в жаркие дни
Как выбрать идеальную нюдовую помаду: советы визажиста Мороз
Телеведущая Елена Николаева призналась, что повышает голос на малолетних сыновей
Настоящее наслаждение: рецепт приготовления сырного мороженого

Рецепт приготовления вкусного сырного мороженого

1:19
Еда

Сыр подходит не только для супов и соусов — он также может быть ингредиентом необычного и вкусного мороженого.

Рецепт приготовления вкусного сырного мороженого
Фото: commons.wikimedia.org by Beingmarathi, CC BY-SA 4.0

Если вы любите экспериментировать с едой, то вы можете попробовать приготовить его самостоятельно.

Выберите сыр

Начните с выбора сыра с уникальным и интересным вкусом. Некоторые популярные варианты: сыр с плесенью, чеддер или козий сыр. Вы можете экспериментировать с разными видами, чтобы найти тот, который вам больше всего нравится.

Подготовьте ингредиенты

Вам понадобятся такие ингредиенты, как жирные сливки, молоко, сахар и сыр.

Приготовление

В кастрюле смешайте молоко и жирные сливки, готовьте всё на медленном огне. Добавьте сахар, помешивайте, пока он не растворится. Затем добавьте сыр и продолжайте помешивать, пока он не растает и не смешается с другими ингредиентами.

Снимите кастрюлю с огня и дайте смеси остыть. Ускорить этот процесс можно, поместив кастрюлю на ледяную баню. Остывшую смесь перелейте в мороженицу и взбейте.

Переложите взбитое мороженое в герметичный контейнер и поместите его в морозильную камеру на несколько часов или пока оно не затвердеет.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Последние материалы
Рецепт приготовления вкусного сырного мороженого
Камала Харрис получила одобрение Бейонсе на использование песни "Freedom"
Диана Пожарская показала совместные фотографии Ивана Янковского с трёхлетним сыном
Как экономия на страховке превращает отдых в кошмар
Успейте до начала августа: вот чем нужно посыпать грядки в самом конце июля
Костенко и Тарасов улетели с детьми на Мальдивы
Породы кошек, которые преданнее собак
Механики поделились лайфхаком, как убрать царапины на автомобиле
Как отрастить густые ресницы: простые методы
Анастасия Волочкова приревновала уехавшего отдыхать без неё Прохора Шаляпина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников