Хотите попробовать настоящую русскую солянку? Узнайте, как её готовить правильно

Наваристая солянка, как в лучших ресторанах: пошаговый рецепт приготовления

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Солянка — это одно из самых знаменитых и любимых блюд русской кухни. Это густой, наваристый суп с ароматными мясными ингредиентами, маринованными огурцами и оливками. Солянка считается довольно сложным в приготовлении блюдом, однако следуя пошаговой инструкции, вы легко сможете приготовить дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты для солянки:

говядина или свинина (можно смешанный фарш);

колбасные изделия (сервелат, копченая колбаса, сосиски);

маринованные огурцы;

оливки/маслины;

лук, морковь, чеснок;

томатная паста;

лимонный сок;

зелень (укроп, петрушка);

соль, специи по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте мясо небольшими кубиками и обжарьте на разогретом растительном масле до золотистой корочки. Выложите на тарелку. Нарежьте лук, морковь и чеснок. Обжарьте их на том же масле до мягкости. Добавьте в овощную смесь томатную пасту и тушите 2-3 минуты. Влейте 1-1,5 литра воды и доведите до кипения. Когда бульон закипит, опустите в него обжаренное мясо и варите на медленном огне 45-60 минут. За 15 минут до готовности добавьте нарезанные колбасные изделия, маринованные огурцы, оливки, лимонный сок, соль и специи по вкусу. За 5 минут до конца приготовления всыпьте рубленую зелень. Доведите солянку до кипения и выключите огонь. Дайте супу настояться 10-15 минут перед подачей. Подавайте солянку горячей, посыпав дополнительной зеленью.

Секреты идеальной солянки:

обжаривайте мясо и овощи тщательно, чтобы раскрыть их вкус;

используйте сочетание разных колбасных изделий для насыщенного аромата;

не переваривайте солянку, иначе она потеряет свою густоту и наваристость;

добавляйте лимонный сок в конце для свежести.

Наваристая, ароматная солянка — настоящая визитная карточка русской кухни. Попробовав её раз, вы точно захотите готовить это блюдо снова и снова!