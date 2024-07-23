Хотите попробовать настоящую русскую солянку? Узнайте, как её готовить правильно
Наваристая солянка, как в лучших ресторанах: пошаговый рецепт приготовления
2:16
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24.07.2024 01:33
Солянка — это одно из самых знаменитых и любимых блюд русской кухни. Это густой, наваристый суп с ароматными мясными ингредиентами, маринованными огурцами и оливками. Солянка считается довольно сложным в приготовлении блюдом, однако следуя пошаговой инструкции, вы легко сможете приготовить дома.
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты для солянки:
говядина или свинина (можно смешанный фарш);
колбасные изделия (сервелат, копченая колбаса, сосиски);
маринованные огурцы;
оливки/маслины;
лук, морковь, чеснок;
томатная паста;
лимонный сок;
зелень (укроп, петрушка);
соль, специи по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте мясо небольшими кубиками и обжарьте на разогретом растительном масле до золотистой корочки. Выложите на тарелку.
Нарежьте лук, морковь и чеснок. Обжарьте их на том же масле до мягкости.
Добавьте в овощную смесь томатную пасту и тушите 2-3 минуты. Влейте 1-1,5 литра воды и доведите до кипения.
Когда бульон закипит, опустите в него обжаренное мясо и варите на медленном огне 45-60 минут.
За 15 минут до готовности добавьте нарезанные колбасные изделия, маринованные огурцы, оливки, лимонный сок, соль и специи по вкусу.
За 5 минут до конца приготовления всыпьте рубленую зелень. Доведите солянку до кипения и выключите огонь.
Дайте супу настояться 10-15 минут перед подачей. Подавайте солянку горячей, посыпав дополнительной зеленью.
Секреты идеальной солянки:
обжаривайте мясо и овощи тщательно, чтобы раскрыть их вкус;
используйте сочетание разных колбасных изделий для насыщенного аромата;
не переваривайте солянку, иначе она потеряет свою густоту и наваристость;
добавляйте лимонный сок в конце для свежести.
Наваристая, ароматная солянка — настоящая визитная карточка русской кухни. Попробовав её раз, вы точно захотите готовить это блюдо снова и снова!
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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру