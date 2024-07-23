Хотите попробовать настоящую русскую солянку? Узнайте, как её готовить правильно

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Наваристая солянка, как в лучших ресторанах: пошаговый рецепт приготовления

2:16
Еда

Солянка — это одно из самых знаменитых и любимых блюд русской кухни. Это густой, наваристый суп с ароматными мясными ингредиентами, маринованными огурцами и оливками. Солянка считается довольно сложным в приготовлении блюдом, однако следуя пошаговой инструкции, вы легко сможете приготовить дома.

Наваристая солянка, как в лучших ресторанах: пошаговый рецепт приготовления
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты для солянки:

  • говядина или свинина (можно смешанный фарш);
  • колбасные изделия (сервелат, копченая колбаса, сосиски);
  • маринованные огурцы;
  • оливки/маслины;
  • лук, морковь, чеснок;
  • томатная паста;
  • лимонный сок;
  • зелень (укроп, петрушка);
  • соль, специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте мясо небольшими кубиками и обжарьте на разогретом растительном масле до золотистой корочки. Выложите на тарелку.
  2. Нарежьте лук, морковь и чеснок. Обжарьте их на том же масле до мягкости.
  3. Добавьте в овощную смесь томатную пасту и тушите 2-3 минуты. Влейте 1-1,5 литра воды и доведите до кипения.
  4. Когда бульон закипит, опустите в него обжаренное мясо и варите на медленном огне 45-60 минут.
  5. За 15 минут до готовности добавьте нарезанные колбасные изделия, маринованные огурцы, оливки, лимонный сок, соль и специи по вкусу.
  6. За 5 минут до конца приготовления всыпьте рубленую зелень. Доведите солянку до кипения и выключите огонь.
  7. Дайте супу настояться 10-15 минут перед подачей. Подавайте солянку горячей, посыпав дополнительной зеленью.

Секреты идеальной солянки:

  • обжаривайте мясо и овощи тщательно, чтобы раскрыть их вкус;
  • используйте сочетание разных колбасных изделий для насыщенного аромата;
  • не переваривайте солянку, иначе она потеряет свою густоту и наваристость;
  • добавляйте лимонный сок в конце для свежести.

Наваристая, ароматная солянка — настоящая визитная карточка русской кухни. Попробовав её раз, вы точно захотите готовить это блюдо снова и снова!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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