Как сделать соус для пиццы, который вас удивит? Раскрываем секрет

Классический соус для пиццы: рецепт, проверенный веками

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Соус — один из важнейших элементов в приготовлении вкусной пиццы. От него зависит не только аромат и вкус готового блюда, но и его общая сочность и сбалансированность. Существует множество вариантов соусов для пиццы, но классический томатный, приготовленный по-итальянски, остается бессменным фаворитом.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Klein klein2, PDM

Ингредиенты для классического томатного соуса для пиццы:

спелые помидоры (консервированные или свежие);

чеснок;

базилик;

оливковое масло;

соль, перец.

Приготовление:

Очистите и мелко нарубите чеснок. Обжарьте его на оливковом масле на небольшом огне в течение 1-2 минут, чтобы чеснок приобрёл аромат, но не зарумянился. Если вы используете свежие помидоры, ошпарьте их кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Если берёте консервированные помидоры, просто измельчите их в блендере или вручную. Добавьте нарубленные помидоры в сковороду к чесноку. Посолите и поперчите по вкусу. Тушите соус на медленном огне 10-15 минут, пока он не загустеет. В конце приготовления добавьте измельчённые листья свежего базилика. Перемешайте и снимите с огня.

Для более насыщенного вкуса можно также добавить в соус:

немного красного вина;

сушёные травы (орегано, тимьян);

щепотку сахара для сбалансированности вкуса;

небольшое количество томатной пасты.

Готовый соус можно использовать сразу для пиццы или сохранить в холодильнике в герметичной ёмкости до 3-4 дней.

Секреты идеального соуса для пиццы:

используйте только спелые, сладкие помидоры, они дадут насыщенный вкус;

не переваривайте соус, чтобы он не потерял яркость;

добавляйте свежую зелень в конце, она придаст особый аромат

тщательно измельчайте ингредиенты для однородной консистенции

Приготовленный по этому рецепту соус станет прекрасной основой для домашней пиццы. Он не только придаст ей аппетитный внешний вид, но и наполнит блюдо потрясающим итальянским вкусом.