Как сделать соус для пиццы, который вас удивит? Раскрываем секрет

Соус — один из важнейших элементов в приготовлении вкусной пиццы. От него зависит не только аромат и вкус готового блюда, но и его общая сочность и сбалансированность. Существует множество вариантов соусов для пиццы, но классический томатный, приготовленный по-итальянски, остается бессменным фаворитом.
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Ингредиенты для классического томатного соуса для пиццы:
спелые помидоры (консервированные или свежие);
чеснок;
базилик;
оливковое масло;
соль, перец.
Приготовление:
Очистите и мелко нарубите чеснок. Обжарьте его на оливковом масле на небольшом огне в течение 1-2 минут, чтобы чеснок приобрёл аромат, но не зарумянился.
Если вы используете свежие помидоры, ошпарьте их кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Если берёте консервированные помидоры, просто измельчите их в блендере или вручную.
Добавьте нарубленные помидоры в сковороду к чесноку. Посолите и поперчите по вкусу. Тушите соус на медленном огне 10-15 минут, пока он не загустеет.
В конце приготовления добавьте измельчённые листья свежего базилика. Перемешайте и снимите с огня.
Для более насыщенного вкуса можно также добавить в соус:
немного красного вина;
сушёные травы (орегано, тимьян);
щепотку сахара для сбалансированности вкуса;
небольшое количество томатной пасты.
Готовый соус можно использовать сразу для пиццы или сохранить в холодильнике в герметичной ёмкости до 3-4 дней.
Секреты идеального соуса для пиццы:
используйте только спелые, сладкие помидоры, они дадут насыщенный вкус;
не переваривайте соус, чтобы он не потерял яркость;
добавляйте свежую зелень в конце, она придаст особый аромат
тщательно измельчайте ингредиенты для однородной консистенции
Приготовленный по этому рецепту соус станет прекрасной основой для домашней пиццы. Он не только придаст ей аппетитный внешний вид, но и наполнит блюдо потрясающим итальянским вкусом.